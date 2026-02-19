עכשיו הוא גם שר: פיצ'ר ה-AI החדש שאתם חייבים לנסות

הבינה המלאכותית משפיעה כיום על מרבית תחומי החיים שלנו. כעת, היא מתרחבת גם לתחום המוזיקה - כאשר פיצ'ר חדש שגוגל חשפה ב-Gemini הופך למעשה למלחין האישי של המשתמש. מדובר ב-Lyria 3, מודל ה-AI המתקדם ביותר ליצירת מוזיקה.

המודל החדש מושק כרגע באנגלית ובמספר שפות נוספות וזמין בעברית בבטא. הוא מאפשר לגולשים להפוך כל טקסט, תמונה או וידאו לטראק מוזיקלי מקורי שכולל מילים ולחן, בתוך שניות.

איך עושים את זה?

בוחרים ז'אנר מוזיקלי ומציינים פרטים דוגמת מצב הרוח, זיכרון, בדיחה פנימית או כל דבר אחר שעולה לכם לראש (למשל: "שיר פופ נוסטלגי על קציצות של אמא").

ניתן לצרף צרפו תמונה או סרטון - ו-Gemini ישתמש בתוכן שלהם כדי להלחין מוזיקה שתתאים אליהם. למשל: "תשתמש בתמונות המצורפות כדי ליצור טראק מוזיקלי על הכלב שלי שאוהב לשחק בחול בחוף".