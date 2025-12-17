האקרים איראנים טוענים: "פרצנו לטלפון הנייד של נפתלי בנט"
לטענתם, מידע על ראש הממשלה לשעבר נלקח ממכשירו מסוג אייפון 13 • בין היתר: רשימת אנשי הקשר וצ'אט אחד • לשכת בנט: "הנושא בטיפול גורמי ביטחון וסייבר"
קבוצת האקרים איראנית בשם handala טענה היום (רביעי) כי פרצה לטלפון הנייד של ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, כחלק ממה שהם מכנים "operation octopus".
כדי להוכיח את טענותיהם, ההאקרים פרסמו מידע שלטענתם נלקח מהמכשיר - אייפון 13. בין היתר: רשימת אנשי הקשר שלטענתם במכשיר וצ'אט אחד.
לשכתו של ראש הממשלה לשעבר בנט מסרה בתגובה: "הנושא בטיפול גורמי הביטחון והסייבר הרלוונטים. המכשיר אינו בשימוש כיום".
