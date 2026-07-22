סמסונג קיימה הערב (רביעי) אירוע הכרזה מיוחד בלונדון, במהלכו חשפה את הדור השמיני של המכשירים המתקפלים, מסדרת Galaxy Z, לצד שני שעונים חדשים. בין הנקודות המשמעותיות ביותר - השדרוג במסך ובציר החדש, לצד הצבעים החדשים.

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כאמור, סדרת המכשירים המתקפלים התחדשה במכשיר חדש, וכעת מונה שלושה דגמים: פליפ, פולד אולטרה - ופולד, כאשר כל אחד מהם מיועד לקהל יעד אחר. אחד העדכונים והשיפורים המשמעותיים ביותר הם השינוי בציר - לצד העובדה שמדובר במכשירים הקטנים והדקים ביותר מבחינת המתקפלים. לצד זאת - ישנו גם מעבד חדש, המהווה חלק משיתוף פעולה בין סמסונג לקוואלקום.

הסדרה התחדשה במכשיר חדש בשם Galaxy Z Fold 8, המכשיר המתקפל הקל ביותר בסדרת הפולד - 201 גרם ובניגוד לסמארטפונים רבים כיום, ניתן להכניסו לכיס המכנס (כן, כן גם במכנסי נשים, שידועים לשמצה בכיסים הקטנים שלהם) שכן גודל המסך שלו כאשר הוא פתוח עומד על 7.6 אינץ' וסגור - 5.5 אינץ'. המסך של המכשיר בנוי בטכנולוגיית Flex Titanium החדשה של Samsung, שאיפשרה את צמצום עובי המכשיר - מבלי לוותר על רמת עמידות.

בנוסף, הטכנולוגיה החדשה מציעה שילוב של ציפוי סגסוגת טיטניום ולוחית טיטניום משופרת, מבנה שעזר לצמצם את מראה הקפל בטלפונים המתקפלים. לוחיות הטיטניום תורמות לעמידות המכשיר, ושומרות על גמישותו בקיפולים חוזרים ונשנים. בנוסף, השינוי שנרשם בציר של המכשיר, מאפשר פתיחה גם ביד אחת - בדומה למכשירי צדפה הישנים.

המכשיר כולל מערך צילום כפול, עם שתי מצלמות 50 מגה פיקסל (עדשה רחבה ועדשה אולטרה רחבה), המאפשרות הקלטה מהמצלמה הקדמית ומאלו הנמצאות בגב המכשיר במקביל. בנוסף, הוא מצויד בסוללת 4,800mAh, ותומך בטעינה מהירה בהספק 45 וואט, המאפשר טעינה של 63 אחוזי סוללה בחצי שעה.

"האח הגדול" שלו הוא ה-Galaxy Z Fold Ultra 8 - המכשיר המתקפל הדק ביותר עד כה, כאשר עוביו עומד על 4.1 מ"מ (לעומת 4.2 מ"מ בדגם הפולד 7 שהושק כאמור בקיץ שעבר). המסך שלו גדול מזה של הפולד, ועומד על 8 אינץ' כאשר הוא פתוח, ו-6.5 אינץ' כאשר הוא סגור, אך בדומה לו גם הוא מצויד במסך Flex Titanium.

הפולד 8 אולטרה מצויד במערך צילום משולש, הכולל עדשה ראשית של 200 מגהפיקסל, לצד עדשה רחבה של 50 מגהפיקסל, לצד עדשה נוספת של 10 מגהפיקסל. לצד זאת, הוא מאפשר הקלטת סרטונים באיכות 8K.

בדומה להערכות, המכשיר כולל שיתוף פעולה של סמסונג וחברת קוואלקום, באמצעות שבב Snapdragon 8 Elite Gen 5 למכשירי Galaxy. הליבה המתקדמת מצוידת בסוללת 5000mAh, ובתמיכה בטעינה מהירה בהספק 45 וואט, המאפשרת לטענת החברה טעינה של 67 אחוזי סוללה בתוך כחצי שעה.

הדגם השלישי הוא ה-Galaxy Z Flip 8 - שזוכה לתואר הדק והקל ביותר מבין דגמי הפליפ שהושקו עד כה, שכן עוביו עומד על 6.1 מ"מ כאשר הוא פתוח, ומשקלו עומד על 180 גרם. גודל המסך של המכשיר כאשר הוא פתוח עומד על 6.9 אינץ' ו-4.1 אינץ' כאשר הוא סגור. כעת, ניתן לעשות שימוש גם במסך החיצוני למגוון פעולות.

מערך הצילום על ה-Galaxy Z Flip 8 כולל בין היתר מצלמת 50 מגהפיקסל, ותמיכה במצב Flex, המאפשר צילום ללא מגע יד.

בנוסף, הוא תומך גם בתכונה בשם Super Steady, המאפשר נעילה אופקית של המסך, כך שגם סרטונים שצולמו כאשר המכשיר לא היה יציב - יהיו יציבים. הגלקסי פליפ 8 מצויד בסוללת 4300mAh, ותומך גם הוא בטעינה מהירה.

מחירים וזמינות

המכירה המוקדמת מתחילה מיד לאחר ההכרזה - והשקת המכשיר צפויה ב-9 באוגוסט, כאשר הדגמים זמינים במספר צבעים. הרוכשים בהזמנה מוקדמת ייהנו ממספר הטבות, בהן הגדלת נפח אחסון ב-50% הנחה לשלושת המכשירים.

פולד:

זיכרון 256 ג'יגה > 6,099 שקלים

זיכרון 512 ג'יגה > 6,899 שקלים

זיכרון 1 טרה > 8,199 שקלים

פולד אולטרה:

זיכרון 256 ג'יגה > 6,899 שקלים

זיכרון 512 ג'יגה > 7,599 שקלים

זיכרון 1 טרה > 8,949 שקלים

פליפ: