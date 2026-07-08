סמסונג תחשוף את המתקפלים החדשים ב-22 ביולי

סמסונג הודיעה היום (רביעי) כי תקיים ב-22 ביולי 2026 את אירוע Galaxy Unpacked הבא שלה, שייערך בלונדון, בשעה 16:00 שעון ישראל. האירוע זכה לכותרת “A New Shape Unfolds”, ממנה ניתן להסיק כי בהתאם לדיווחים - החברה צפויה לחשוף במהלך האירוע את הדור השמיני של המתקפלים שלה - פולד, פולד אולטרה ופליפ.

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במקביל, קוואלקום וסמסונג פרסמו סטורי משותף המאשר כי המכשירים המתקפלים הבאים בסדרת Galaxy Z - כוללים גרסה מותאמת של מעבד Snapdragon 8.

https://www.instagram.com/reel/DabdLG2yRdp/?utm_source=ig_embed&ig_rid=A3nvQXqfW9Z8WyELxfYAED0 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

כאמור, במהלך האירוע, Samsug אמורה לחשוף דגם נוסף של מכשיר מתקפל - "פולד רחב" (Galaxy Z Fold 8 Wide). על פי ההערכות, הסיבה ליצירת הדגם החדש היא ניסיון להתחרות הן במכשירים המתקפלים השונים של היצרניות הסיניות והן בשמועות על המכשיר המתקפל של אפל.

על פי הדיווחים, המכשיר צפוי להיות נמוך ורחב יותר, כך שיזכיר בצורתו דרכון או ספר, בדומה לדגם הפיקסל המתקפל, ולזה של OPPO הסינית. עוד עולה, כי גודל המסך החיצוני של המכשיר יעמוד על 5.4 אינץ' וכשהוא פתוח על 7.6 אינץ' ביחד של 4:3. עוביו פתוח עומד על כ-4.3 מ"מ וסגור על 9.8 מ"מ, ומשקלו - כ-200 גרם בלבד.