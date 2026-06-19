אפל נוטה להיות זהירה מאוד בעת השקת מכשירים חדשים, ולא פעם דווח על דחייה ואף ביטול של מוצרים מתוכננים בשל בעיות שונות - ומקפידה במקביל על מועדי השקה קבועים למוצרים השונים. עם זאת, בתקופה האחרונה פורסמו מספר דיווחים לפיהם החברה מתכננת לשנות את לוח הזמנים המוכר, ולדחות השקה של מספר מכשירים שתוכננו על פי הדיווחים להיחשף בספטמבר הקרוב.

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כאמור, על פי הדיווחים השונים שפורסמו במספר מקורות בתקופה האחרונה, אפל שוקלת לנקוט בגישה שונה באירוע הסתיו השנתי שלה - במקום לחשוף את כל סדרת המכשירים, הכוללת בדרך כלל לפחות שלושה תתי דגמים בטווחי מחירים שונים ומגוונים - היא תפצל את ההכרזה על מכשירי ה-iPhone 18.

התוכנית המסתמנת על פי תרחיש זה, היא השקה של האייפון 18 פרו, פרו מקס - ודגם האולטרה (במידה ואכן ייצא לפועל) בספטמבר, ודגמי האייפון 18 הרגיל, ה-e והאייר – באביב 2027. לא ברור כיצד הדבר ישפיע על אירוע הסתיו עצמו ועל שאר ההשקות המתוכננות לשנה הבאה, שכן ההכרזה של ספטמבר כוללת במילא מוצרים רבים - אך מתבססת על סדרת מכשירי האייפון כמוצר הדגל, "הדבר הנוסף" שסוגר את האירוע.

במקביל, יושב ראש חברת Largan Precision, יצרנית עדשות המצלמה המרכזית של האייפון, אמר במהלך אסיפת בעלי המניות השנתית של החברה כי "לקוח אמריקני גדול דחה את השקת אחד ממוצריו לרבעון הראשון של 2027 - דבר שישפיע על מועדי הזמנת הרכיבים ויהפוך את הרבעון האחרון של השנה לעמוס במיוחד".

הוא לא חשף את פרטי היצרנית המדוברת - אך רבים מעריכים כי מדובר ב-Apple שחווה עיכוב נוסף במכשיר המתקפל הראשון שלה. למרות העובדה שאפל היא היצרנית האחרונה להיכנס לשוק המתקפלים – אנליסטים מעריכים כי היא צפויה למכור למעלה כ-11 מיליון מכשירים.

בתוך כך, מספר כלי תקשורת בארצות הבריות ובקוריאה הדרומית מדווחים, לצד פרסומים של רשות התקשורת הפדרלית של ארצות הברית, כי סמסונג צפויה לחשוף ב-22 ביולי את הדור הבא של המכשירים המתקפלים - כאשר בפעם הראשונה צפוי דגם נוסף של הפולד - שייקרא "פולד רחב"על פי ההערכות, הסיבה ליצירת הדגם החדש היא ניסיון להתחרות הן במכשירים המתקפלים השונים של היצרניות הסיניות והן בשמועות על המכשיר המתקפל של אפל.

על פי הדיווחים, המכשיר צפוי להיות נמוך ורחב יותר, כך שיזכיר בצורתו דרכון או ספר, בדומה לדגם הפיקסל המתקפל, ולזה של OPPO הסינית. עוד עולה, כי גודל המסך החיצוני של המכשיר יעמוד על 5.4 אינץ' וכשהוא פתוח על 7.6 אינץ' ביחד של 4:3. עוביו פתוח עומד על כ-4.3 מ"מ וסגור על 9.8 מ"מ, ומשקלו - כ-200 גרם בלבד.

ה-Galaxy Z Fold 8 Wide מצויד במערך צילום אחורי כפול - ממש כמו המתקפל המסתמן של אפל. תג המחיר צפוי לעמוד על כ-1,800 דולרים, מחיר נמוך במעט מזה של אפל.

מועד ההשקה המתוכנן, על פי הדיווחים וההערכות, הוא בסמוך לדגמי הפולד והפליפ 8, שיוכרזו ככל הנראה ביולי הקרוב בלונדון. מדובר בהכרזה משמעותית עבור סמסונג, שכן זו הפעם הראשונה בה המכשירים המתקפלים שלה - צפויים להתחרות במכשירים המתקפלים של אפל.