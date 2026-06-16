דיווח: אפל דוחה פעם נוספת את השקת המכשיר המתקפל

לקראת עיכוב נוסף? אפל רמזה, במהלך כנס המפתחים השנתי שלה, שנערך בתחילת החודש, על השקתו הצפויה של מכשיר מתקפל ראשון מתוצרתה. על פי הדיווחים שפורסמו בחודשים האחרונים, השקת המכשיר המדובר תוכננה לחודש ספטמבר הקרוב. עם זאת, הצהרה של אחת מיצרניות רכיבי האייפון - מעלה סימן שאלה גדול בנושא.

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יושב ראש חברת Largan Precision, יצרנית עדשות המצלמה המרכזית של האייפון, אמר במהלך אסיפת בעלי המניות השנתית של החברה כי "לקוח אמריקני גדול דחה את השקת אחד ממוצריו לרבעון הראשון של 2027 - דבר שישפיע על מועדי הזמנת הרכיבים ויהפוך את הרבעון האחרון של השנה לעמוס במיוחד".

למרות שהוא לא חשף במפורש את זהות היצרנית ואת דגם המכשיר שנדחה - רבים מעריכים שמדובר באפל ובמכשיר המתקפל הראשון שלה.

במקביל לכך, ישנם דיווחים לפיהם החברה מתכננת לפצל את השקת האייפון 18 - כך שהאייפון 18 פרו, פרו מקס - ודגם האולטרה (במידה ואכן ייצא לפועל) ביוכרזו בספטמבר, ודגמי האייפון 18 הרגיל, ה-e והאייר - באביב 2027.

כאמור, על פי הדיווחים שפורסמו עד כה, המכשיר המתקפל הראשון של אפל ויהיה "השינוי המשמעותי ביותר בהיסטוריה של מכשירי האייפון". עוביו של המכשיר צפוי להיות 4.5 מ"מ כשהוא פתוח - ו-9 עד 9.5 מ"מ כשהוא סגור, נתון שהופך אותו למכשיר הדק ביותר של אפל עד כה.

לצד זאת, נטען במספר פרסומים בעולם כי הוא יצויד בשתי מצלמות אחוריות (במקום שלוש בדגמי הפרו) ולא יתמוך בטעינת MagSafe בשל עוביו הדק.

תג המחיר של המכשיר צפו להיות גבוה במיוחד ולעמוק על לפחות 2,000 דולרים - כך שהוא יהיה שה-iPhone Ultra יהיה האייפון היקר ביותר שחברת Apple שחררה.