ייתכן שנגנב מכם מידע בזמן ההקלדה: העוקץ החדש והמסוכן שמתחזה ל"דואר ישראל"

מערך הסייבר הלאומי הזהיר היום (רביעי) מפני הודעת פישינג חדשה ומתוחכמת, המתחזה לאתר דואר ישראל. בניגוד למקרי עבר, כעת המידע עובר לגנבים כבר בזמן ההקלדה.

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במערך ציינו, כי מדובר באתר המתחזה לאתר דואר ישראל, ומציע לכאורה מעקב אחר משלוח. באתר מוצגת הודעה נדרש לאשר או לעדכן את הכתובת לאחר כישלון בניסיון המסירה. המערך פועל לטיפול בקישורים המתחזים.

האתר דומה מאוד לאתר הרשמי, אך מטרתו לגנוב פרטים אישיים ופרטי אשראי. כאמור, בשיטה זו, ששונה מאתרי פישינג רבים שנצפו בעבר, המידע שמוקלד באתר מועבר לתוקפים בזמן אמת.

המשמעות היא, שגם אם לא לחצתם על כפתור השליחה ולא השלמתם את התהליך, ייתכן שהפרטים שכבר הוקלדו נחשפו.

כיצד מתגוננים?

אל תלחצו על קישורים בהודעות על משלוח שלא ציפיתם לקבל - בידקו את מספר המשלוח המוצג.

בידקו את מצב המשלוח רק באתר או באתר הרשמי של הדואר או של חברת המשלוח.

בדקו היטב את כתובת האתר לפני הזנת מידע.

לא בטוחים? העתיקו את הקישור ובדקו אותו באתרים כגון scanmysms.com

אל תזינו פרטים אישיים, פרטי אשראי או קוד חד פעמי באתר שאליו הגעתם באמצעות קישור

זכרו: גם הקלדת המידע, ללא שליחת הטופס, עלולה להספיק כדי לחשוף אותו

הקלדתם פרטים באתר החשוד?

פנו בהקדם לחברת האשראי או לבנק, חסמו את הכרטיס במידת הצורך, החליפו סיסמאות שהוזנו ועקבו אחר פעולות חריגות בחשבונות.

לדיווח ולקבלת סיוע חייגו 119 למערך הסייבר הלאומי.