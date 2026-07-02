לצד לוויינים ורכבים חשמליים: זוהי המטרה הבאה של אילון מאסק

אילון מאסק השתלט בשנים האחרונות על היבטים רבים בחיי היומיום שלנו של כולנו. וול סטריט ג'ורנל דיווח הלילה (בין רביעי לחמישי) כי האיש העשיר בעולם פיתח אבטיפוס למכשיר דמוי טלפון חכם, שנועד לעצב מחדש את האופן בו בני אדם מתקשרים עם בינה מלאכותית. עם זאת, מאסק עצמו הכחיש את הדיווח.

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על פי הדיווח, ב-SpaceX הציגו אותו לאחרונה למשקיעים. עם זאת, הם הדגישו כי הפרויקט המדובר נותר עדיין בשלביו הראשוניים כך שהעיצוב והפרטים השונים עשויים להשתנות - ואין כל ודאות שהמכשיר אכן ייבנה.

בוול סטריט ג'ורנל ציינו עוד, מפי גורמים המעורים בפרטים, כי אב הטיפוס של המכשיר דק יותר מהאייפון, ומתבסס על שבבי סנאפדרגון של חברת קוואלקום, דבר המצביע על הניסיון לשילוב משמעותי של בינה מלאכותית במכשירים, כפי שקורה כיום במכשירי דגל רבים שמריצים את מערכת ההפעלה אנדרואיד.

מערכת ההפעלה שלו אמורה לכלול שילוב של כלל החברות של מאסק - הרשת החברתית X, חיבור לאינטרנט לווייני של סטארלינק, ושילוב של בוט הבינה המלאכותית גורק במכשיר.

הפקה ובינה מלאכותית: דניאל זינגר/i24NEWS

הדיווח מתכתב עם אמירות שונות של מאסק מהשנים האחרונות, לצד דיווחים שפורסמו בנושא. בין היתר, סוכנות הידיעות "רויטרס" דיווחה בפברואר האחרון כי ספייס איקס מתכננת לפתח מכשיר נייד שעושה שימוש באינטרנט של סטארלינק, שיוכל להתחרות בסמארטפונים השונים הנמצאים בשוק כיום.

בנוסף, מאסק מתח ביקורת חריפה על אפל בשנת 2022, ואמר כי במידה והיא תסיר את אפליקציית טוויטר מחנות האפליקציות - הוא יבנה טלפון חדש.