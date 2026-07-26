מייסד OpenAI מודיע: נכנסנו לשלב שבינה מלאכותית חכמה יותר מבני אדם

סם אלטמן, מייסד חברת הבינה המלאכותית OpenAI, טוען כי נכנסנו רשמית לעידן הסינגולריות • משמע, העידן בו הבינה המלאכותית מתחילה לעלות בחכמתה על בני האדם ולשפר את עצמה באופן רקורסיבי

מעיין רפאל
מעיין רפאל ■ כתבת דסק החוץ
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סם אלטמן, מייסד חברת הבינה המלאכותית OpenAI
סם אלטמן, מייסד חברת הבינה המלאכותית OpenAIYuichi YAMAZAKI / AFP

סם אלטמן, מייסד חברת הבינה המלאכותית OpenAI, טען היום (ראשון) כי נכנסנו רשמית לעידן הסינגולריות, בו הבינה המלאכותית מתחילה לעלות בחכמתה על בני האדם ולשפר את עצמה באופן רקורסיבי.

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https://x.com/i/web/status/2081127197947949137

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אילון מאסק אמר השבוע בריאיון כי "הבינה המלאכותית תעלה על כל חוכמת האדם בכ-5 שנים. סביר שהאנושות תאבד שליטה בתוך 10 שנים". הוא עוד אמר כי "התוצאה הסבירה ביותר היא עידן של שפע מדהים. אפילו אם היה כפתור עצירה - כנראה שלא כדאי ללחוץ עליו".

https://x.com/i/web/status/2081279674966044799

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מאסק עוד הגיב לפוסט ברשת החברתית X וכתב כי "הרופא העתידי שלך יהיה בינה מלאכותית, אבל כנראה לא שם שאנשים מכירים היום".

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