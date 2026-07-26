מייסד OpenAI מודיע: נכנסנו לשלב שבינה מלאכותית חכמה יותר מבני אדם

סם אלטמן, מייסד חברת הבינה המלאכותית OpenAI, טען היום (ראשון) כי נכנסנו רשמית לעידן הסינגולריות, בו הבינה המלאכותית מתחילה לעלות בחכמתה על בני האדם ולשפר את עצמה באופן רקורסיבי.

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אילון מאסק אמר השבוע בריאיון כי "הבינה המלאכותית תעלה על כל חוכמת האדם בכ-5 שנים. סביר שהאנושות תאבד שליטה בתוך 10 שנים". הוא עוד אמר כי "התוצאה הסבירה ביותר היא עידן של שפע מדהים. אפילו אם היה כפתור עצירה - כנראה שלא כדאי ללחוץ עליו".

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מאסק עוד הגיב לפוסט ברשת החברתית X וכתב כי "הרופא העתידי שלך יהיה בינה מלאכותית, אבל כנראה לא שם שאנשים מכירים היום".