תקלה עולמית נרחבת ב-ChatGPT: השירות קורס, משתמשים לא מצליחים להתחבר

תקלה עולמית משביתה חלקית את שירות ChatGPT, פלטפורמת הקוד Codex וממשק ה-API של חברת OpenAI, כאשר נרשם זינוק מהיר של אלפי דיווחים בציבור.

על פי נתוני אתר Down Detector, כ-80% מהתלונות נוגעות לתפקוד הבסיסי של השירות, לצד דיווחים רבים מארצות הברית, אירופה והודו על בעיות באפליקציות הסלולריות ובממשקי הפיתוח. המשתמשים מדווחים על חוסר יכולת לטעון שיחות חדשות או קודמות ועל הודעות שגיאה בשל עומס בקשות.

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בחברה אישרו את הדיווחים ומסרו עדכון רשמי בעמוד הסטטוס שלהם. בהודעת החברה נכתב: "אנחנו חוקרים את התקלה עבור השירותים ברשימה". בעקבות האירוע מסרה OpenAI כי יישמה תיקון ראשוני וכי היא מנטרת את יציבות המערכות, אך בדיקות מעלות כי חלק מהמשתמשים עדיין חווים קשיים בגישה לשירותים.

במקביל לבעיות השרתים של OpenAI, חברת אנתרופיק בהובלת דריו אמודאי השיקה את Claude Opus 5 - המודל הרביעי שהיא משחררת בתוך חודשיים בלבד. על פי הנתונים ומבחני הביצועים שהציגה החברה, המודל החדש מציע ביצועים מתקדמים בתחומי התכנות והידע בחצי מהמחיר של המודל הקודם, Claude Fable 5, שהיה נתון למגבלות יצוא של ממשלת ארצות הברית.