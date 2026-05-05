חוסר היציבות הגיאו-פוליטית ברחבי העולם - מהמלחמה עם איראן והמתיחות בכל אזור המזרח התיכון, ועד המתיחות במזרח בין סין לטיוואן משפיע על חיי היומיום של כולנו, גם בהיבטים שלא חשבנו עליהם. סוכנות הידיעות בלומברג דיווחה היום (שלישי) כי ענקית הטכנולוגיה האמריקנית אפל שוקלת שינוי משמעותי במכשיריה. - שעשוי להשפיע על התעשייה כולה.

על פי הדיווח, החברה בוחנת אפשרות לבצע שינוי באופן ייצור השבבים שלה, ולפצל אותו בין מספר חברות נוספות - מלבד TSMC הטייוואנית. מטרת המהלך היא להפוך את התהליך לגמיש ומהיר יותר - ולוודא שיושפע פחות מטלטלות פוליטיות ואירועים עולמיים.

עוד דווח, כי אפל מנהלת מגעים ראשוניים עם אינטל, וגורמים בחברה אף ביקרו במפעל של סמסונג הנמצא בטקסס, כחלק מהשיחות עם החברה.

מדובר בעיתוי קריטי עבור החברה - שביצעה לאחרנה ארגון מחדש פנימי, במסגרתו אוחדו צוותי הנדסת החומרה והטכנולוגיה תחת הנהגתו של ג'וני סרוג'י, שמונה לצ'יף החומרה של החברה. תחתיו ניצב סרי סנת'נאם הוותיק, שהופקד על תחום הסיליקון.

התשובה למהלך החריג נמצאת בביקוש המטורף לבינה מלאכותית - כאשר הצורך האדיר לשביבים מתקדמים, לצד הביקוש הגבוה למחשבי מק המסוגלים להריץ מודלי AI באופן מקומי, יצרו מצב שגם באפל לא יכולים להתעלם ממנו.

למעשה, החשש ממחסור ברכיבים קריטיים לאייפון 18, ולמכשיר המתקפל העתידי - הובילו את אפל לחפש את הפתרון. אפילו שהאלטרנטיבות כוללות עבודה עם סמסונג - המתחרה הגדולה.