התוכנית של סין - בדרך להשתלטות על העולם | מיוחד לסופ"ש

בשנתיים הקרובות סין צפויה להגיע לנקודת האל-חזור - כיבוש של טייוואן. אנחנו מדברים על התנגשות צבאית שתהיה הגדולה ביותר מאז מלחמת העולם השנייה. 180 קילומטרים של ים שמפרידים בין סדר עולמי ישן לבין שלטון סיני מוחלט - והשעון מתקתק.

סין כבר מזמן עברה משלב האיומים לשלב הביצוע. האסטרטגיה שלה היא "מצור חכם". לא רק פלישה קרקעית, אלא ניתוק טייוואן מהעולם: חסימת נתיבי השיט, הפלת רשתות האינטרנט ושיתוק התעופה. בבייג'ינג מבינים שכיבוש טייוואן הוא לא רק "איחוד מחדש", זו פריצה של המצור האמריקני על סין. ברגע שטייוואן תיפול, סין תעשה צעד נוסף בדרך להפוך למעצמה הגדולה בעולם - ולהחליף את ארה"ב.

במרחב הדיגיטלי המלחמה כבר התחילה מזמן. סין מפעילה נגד טייוואן את מערך הסייבר הגדול בעולם. המטרה: להחשיך ערים שלמות, לשתק בנקים ולזרוע דיס-אינפורמציה שתגרום לתושבים להאמין שהמערב נטש אותם.

המעצמות יחסמו את ההשתלטות

אבל המעצמות בהובלת ארה"ב לא ימהרו לתת לסין להשתלט על העולם. עבור יפן, נפילת טייוואן היא גזר דין מוות לביטחון הלאומי שלה. לכן, היא הופכת לקו החזית הקדמי של האמריקנים. אם סין תפתח באש היא צפויה לפגוש את העוצמה המשולבת של הצי החזק בעולם. המחיר? מלחמה כוללת שתשרוף את כל מזרח אסיה וכנראה שגם מעבר.

אם זה לא מספיק, יש גם את הכלכלה העולמית - והביטחון של כולנו.

כשמדברים על שבבים, אל תחשבו רק על גאדג'טים. השבבים של TSMC הם הלב של מערכות ההגנה המתקדמות ביותר: מטילים מיירטים, דרך מטוסי ה-F-35 ועד למערכות הסייבר ההתקפיות של העולם וגם של ישראל. אם המפעלים בטייוואן יעצרו, היכולת של מדינות דמוקרטיות לייצר נשק להגנה עצמית תיפגע אנושות בתוך חודשים ספורים.

ישראל נמצאת גם בטווח האש הדיפלומטי. מצד אחד, ארה"ב דוחקת בנו לצמצם כל שיתוף פעולה טכנולוגי עם סין. מצד שני, סין היא שחקן כלכלי עצום. ברגע שתפרוץ מלחמה, הנייטרליות הישראלית תהיה בבעיה. הלחץ האמריקני על ישראל להגביל השקעות סיניות בתשתיות כמו נמלים ורכבות קלות הוא לא רק כלכלי. ביום שבו ארה"ב וסין יתנגשו, כל מנוף סיני בישראל עלול להפוך לנכס אסטרטגי של בייג'ינג בלב המזרח התיכון. בנוסף, אנחנו נצטרך ליישר קו מלא עם וושינגטון, בזמן שהכלכלה שלנו סופגת את גלי ההדף של המחסור והמשבר העולמי. כשטייוואן תרעד, גם אנחנו נרגיש.

במיצר טייוואן, השקט הוא אשליה. כל תרגיל, כל טיסה של מטוס קרב וכל סנקציה הם הכנה לרגע האמת. אנחנו מסתכלים על נקודת מפנה עולמית - והשאלה היא לא אם זה יקרה, אלא אם אנחנו מוכנים ליום שאחרי.