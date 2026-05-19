היסטוריה בלונדון: ארסנל זכתה באליפות אנגליה לראשונה מאז 2004

ארסנל היא אלופת הפרמייר-ליג לעונת 2025/26. הקבוצה מלונדון הבטיחה הערב (שלישי) את תוארה ה-14 בהיסטוריה, מבלי ששיחקה, זאת לאחר שהסגנית והאלופה היוצאת, מנצ'סטר סיטי, מעדה בחוץ וסיימה בתיקו 1:1 מול בורנמות'. בעקבות תוצאה זו, ארסנל מחזיקה בפער בלתי ניתן למחיקה בצמרת הטבלה כשנותר מחזור אחד בלבד לסיום העונה.

הזכייה הנוכחית קוטעת בצורת ארוכה של 22 שנים, מאז האליפות ההיסטורית של ארסן ונגר ועונת ה"הבלתי מנוצחים" ב-2003/04.

עבור המנג'ר מיקל ארטטה, מדובר בהישג כביר ובתואר אליפות ראשון בקריירת האימון שלו. הספרדי, שקיבל את המושכות בדצמבר 2019 במקומו של אונאי אמרי, בנה את הקבוצה מחדש והוליך אותה לשלושה סגנויות רצופות בשנים האחרונות, לפני ששבר את תקרת הזכוכית העונה.

ארסנל תניף את הגביע הרשמי ביום ראשון הקרוב, לאחר משחק הנעילה שלה מול קריסטל פאלאס בסלהרסט פארק.

הנתונים מאחורי עונת האליפות מספרים את סיפורה של מכונה הגנתית וטקטית משומנת. ארסנל ספגה העונה 26 שערי ליגה בלבד (לפחות 6 פחות מכל קבוצה אחרת) והציגה מדד ספיגה צפויה (xG against) של 0.74 שערים בלבד למשחק – הנתון הרביעי בטיבו בהיסטוריית הליגה מאז תחילת איסוף הנתונים.

השוער דוד ראיה רשם עונה פנטסטית עם 19 משחקים ללא ספיגה, והשתווה לשיא המועדון של דייוויד סימן מ-98/99 ו-93/94. צמד הבלמים, וויליאם סאליבה וגבריאל מגאלייש, פתחו יחד ב-26 משחקים, ניצחו ב-17 מהם ושמרו על רשת נקייה ב-15 מפגשים. ארסנל רצה מרחק רב יותר מיריבותיה ב-35 מתוך 37 משחקי הליגה ששוחקו עד כה

לצד ההגנה, הנשק הקטלני ביותר של האלופה החדשה היה המצבים הנייחים. ארסנל כבשה העונה 28 שערים, מתוכם לא פחות מ-18 שערים שהובקעו ישירות מכדורי קרן – נתון המהווה שיא כל הזמנים בפרמייר-ליג לעונה אחת.

בחלק ההתקפי, חלוץ הרכש ויקטור גיוקרס סיפק עונת בכורה מוצלחת עם 21 שערים בכל המסגרות ו-14 שערי ליגה, ובכך הפך לשחקן הראשון מאז אלכסיס סאנצ'ס שכובש מעל 20 שערים בעונתו הראשונה במועדון. ארסנל הפגינה העונה דומיננטיות מוחלטת בטבלה ובילתה לא פחות מ-238 ימים במקום הראשון.

כעת, הפנים של ארסנל נשואות לגמר ליגת האלופות מול פריז סן-ז'רמן ב-30 במאי, שם ינסה ארטטה להשלים דאבל היסטורי.