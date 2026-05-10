זה לא סוד שמיטש גולדהאר, הבעלים של מכבי תל אביב, לא חזה בחלומות הכי שחורים שלו התפרקות שכזאת. אבל השנה, פשוט נפל דבר בקריית שלום. המועדון שהתרגל לשדר עליונות, סדר ומשמעת הפך בתוך חודשים ספורים לזירה של משברים בלתי פוסקים, ותקריות מביכות שפגעו קשות בתדמית שנבנתה בקפדנות לאורך יותר מעשור. בזה אחר זה צצו סיפורים על הסתבכויות לא שגרתיות מחוץ למגרש ועימותים חריגים עם אוהדים - כולל אירועים שהדליקו נורות אדומות גם בתוך הנהלת המועדון. מאחורי הקלעים כבר מדברים על אובדן שליטה ועל תחושה שהמערכת כולה נכנסה לסחרור לא צפוי. עושה רושם שבקריית שלום כבר לא מצליחים לברוח מהמילה שהכי ניסו להרחיק: שערורייה.

פרשת הקטינות והכדורגלנים: הסערה שטלטלה את גולדהאר והכדורגל הישראלי

ביוני 2020 התפוצצה אחת הפרשות הקשות והמדוברות בתולדות הספורט הישראלי. במרכזה עמדו עומר אצילי ודור מיכה, אז מכוכבי מכבי ונבחרת ישראל, שנחקרו בחשד לקיום יחסי מין עם קטינות. לפי חומרי החקירה, שתי צעירות נפגשו עם הכוכבים הצהובים בדירה בתל אביב, כאשר אחת מהן הייתה מתחת לגיל ההסכמה. לאורך החקירה טענו אצילי ומיכה כי לא כלל ידעו שמדובר בקטינות, וכי השתיים הציגו עצמן כבגירות. המשטרה בחנה התכתבויות, עדויות וחומרי טלפון, ובסופו של דבר קבעה הפרקליטות כי לא ניתן להוכיח שהשניים ידעו את גילן האמיתי.

חשוב לציין כי כבר באותה שנה נסגר התיק נגד השניים מחוסר אשמה פלילית אלא שגם לאחר ההחלטה המשפטית, הסערה הציבורית לא שככה. ארגוני נשים, אישי ציבור ואוהדים טענו כי גם אם לא בוצעה עבירה פלילית, מדובר בהתנהלות בעייתית מבחינה מוסרית וציבורית. במכבי ת"א הבינו במהירות שהנזק התדמיתי עצום ומיטש קיבל החלטה ערכית חשובה: השניים הודחו מסגל הקבוצה כבר במשחקים האחרונים של הפלייאוף כאשר ביולי 2020 הודיעה ההנהלה על סיום דרכם במועדון. מיכה נאלץ לעבור לשחק בקפריסין, בעוד אצילי חתם גם חתם באותו אי אבל באפואל ניקוסיה לפני שחזר לישראל, הפעם לזרועותיו של יעקב שחר במכבי חיפה, שם זכה בשלוש אליפויות והפך לאחד השחקנים הבולטים בליגת העל.

מאמן השוערים מסתבך בקטטה במועדון – ונשלח חזרה לאנגליה

פרשת גרהאם סטאק הייתה אחת המביכות עבור הצהובים בשנים האחרונות, והסתיימה בתוך ימים ספורים בעזיבתו המיידית של מאמן השוערים האנגלי. סטאק, שהצטרף בקיץ 2023 לצוות המקצועי של רובי קין, הספיק להסתבך זמן קצר לאחר מינויו באירוע אלים במועדון לילה בתל אביב. לפי הדיווחים, סטאק היה מעורב בקטטה שבמהלכה נעצר בידי המשטרה ונחקר בחשד לתקיפה, כאשר נבדקה גם האפשרות שהיה תחת השפעת אלכוהול.

בהמשך, הבחור שוחרר בתנאים מגבילים. גם כאן במכבי ת"א פעלו במהירות, ובהוראת הבעלים גולדהאר, הוחלט לסיים את עבודתו של סטאק פחות מחודש לאחר שהחל בתפקיד.

ההתבטאות הגזענית שהובילה לפיטורי סמנכ"ל הכספים

אחת הפרשות המביכות ביותר בקריית שלום עסקה דווקא באיש הנהלה בכיר – תומר שמואל, סמנכ"ל הכספים ואחד האנשים הקרובים ביותר לבעלים גולדהאר. סיפור המעשה מתחיל בינואר 2025, כאשר במהלך משחק מול הפועל באר שבע, פרסם שמואל פוסט כשברקע תמונה של אצטדיון "טרנר", תחת הכיתוב: "מי שנסע לאפריקה שלא יתפלא שיש סביבו קופים". מיותר לציין כי ההתבטאות נתפסה כאמירה גזענית כלפי אוהדי באר שבע ותושבי העיר והובילה להד תקשורתי של אנשי ציבור רבים, שתקפו את שמואל ואת ההתבטאות האומללה, כולל גם התערבות של המנהלת שקנסה במזומן. בקריית שלום הבינו במהירות שמדובר במשבר תדמיתי חמור, ולאחר שעות ספורות הודיעו על פיטוריו המיידיים של שמואל.

לאזטיץ' והאוהדים: סיפור אהבה לא היה שם

גם תקופתו של המאמן הסרבי ז'רקו לאזטיץ' לוותה במתח כבד מול חלק גדול מהקהל. אחרי אליפות שלקח בעונה שעברה על חשבון הפועל ב"ש, הגיעה העונה הנוכחית והצלילה הגדולה. הביקורת על הסרבי עסקה תחילה ביכולת הקבוצה, בסגנון המשחק ובהחלטות מקצועיות שעוררו כעס בקרב אוהדים. אלא שבשלב מסוים המחאה הזאת חצתה את גבולות האצטדיון.

לאחר רצף תוצאות מאכזבות בזירה המקומית ובאירופה שכללו שתי תבוסות יוצאות דופן, הגיעו האוהדים סמוך לביתו של לאזטיץ' בתל אביב וירו זיקוקים לעבר דירתו של המאמן בבניין רב הקומות בו התגורר עם משפחתו. בעקבות החשש לביטחונו האישי, לאזטיץ' בחר שלא להתייצב למשחק הבא נגד אשדוד כאשר במקביל בהנהלה הבהירו כי ביקורת מקצועית היא לגיטימית - אך פגיעה בתחושת הביטחון של אנשי צוות כלל אינה מקובלת. כך או כך, נעצרו מספר חשודים מקרב האוהדים אך האירוע סימן שפל חסר תקדים ביחסי הקהל והמועדון הצהוב.

רוני דיילה לוקח "פסק זמן": האלכוהול ותלונת ההטרדה המינית

הסערה הגדולה הבאה והטרייה הגיעה גם מכיוון הקווים. המאמן הנורבגי רוני דיילה, שהגיע לישראל עם רזומה מקצועי מרשים, הסתבך בתוך זמן קצר בשורת תקריות מחוץ למגרש. זה התחיל עם דיווחים על בילויים ליליים בתל אביב של דיילה במספר ברים מובחרים באזור פלורנטין. נמשך עם עימות של דיילה עם צוות בר בפלורנטין, כולל משטרה שהוזעקה למקום ודרשה ממנו לעזוב - והסתיים עם תלונה על הטרדה מינית מצד נהגת מונית.

לפי הפרסומים, לפני כשבועיים דיילה עלה על מונית במרכז תל אביב ממועדון לילה לביתו בצפון העיר. לפי התלונה שהוגשה, הנורבגי עלה שיכור, לא שילם על הנסיעה והטריד מילולית ובצורה גסה את הנהגת. לאחר פרסום הפרשה, פרסם המאמן הודעת התנצלות פומבית, הודה כי היה תחת השפעת אלכוהול ואמר שהתנהלותו אינה תואמת את הערכים שהוא מציב לעצמו. במועדון ניסו בתחילה להימנע מהסלמת המשבר, אך ככל שהפרסומים התרבו לא נשארו הרבה ברירות והמאמן האהוב על השחקנים, נשלח לביתו ל"פסק זמן" בלתי נגמר.