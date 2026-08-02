הקהל קרא "מוות לישראל" - דור תורג'מן כבש וחגג מולם

החלוץ הישראלי דור תורג'מן כבש הלילה (בין שבת לראשון) ב-2:2 של קבוצתו מול מונטריאול, אך המשחק יזכר בעיקר בגלל האירוע לאחר השער של דור. תורג'מן ספג קריאות קשות מקהל הקבוצה הקנדית, בהן"מוות לישראל" ו"שחררו את פלסטין" והושלכו לעברו כוסות בירה מהיציע. בתגובה לשער שכבש, בחר הישראלי לחגוג בהפגנתיות מול אוהדי היריבה עם ידיים פרושות - צעד שעורר מהומה על כר הדשא.

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על פי דיווחים מהאיצטדיון, המשחק לווה באווירה עוינת ורעילה במיוחד כלפי השחקן הישראלי החל מרגע שריקת הפתיחה.

שוערה של מונטריאול, סבסטיאן ברזה, איבד את עשתונותיו בעקבות החגיגה של החלוץ הישראלי, ורק לעברו כדי לתקוף אותו פיזית. שחקנים משתי הקבוצות התערבו כדי להפריד את הקטטה הקטנה שהתפתחה על הדשא, ובסיומו של האירוע שלף השופט כרטיס צהוב לעברו של השוער התוקף.