"נגד החלאות": אוהדים הגיעו למשחק עם חולצות בגנות המשטרה

מספר חברים בקבוצת האוהדים אולטראס הפועל תל אביב בכדורגל הגיעו היום (שבת) לאיצטדיון בלומפילד בתל אביב למשחק נגד הפועל פתח תקווה, כשהם לבושים בחולצות שבין היתר כללו כיתוב בוטה נגד המשטרה. שוטרים שנכחו במקום הרחיקו את האוהדים מן האיצטדיון, במטרה לשמור על הסדר הציבורי.

החולצה, כולל את הסמלים של היריבה המיתולוגית מכב"י תל אביב, משטרת ישראל, ותנועת "כך", כשעל כל אחד מהם מופיע קו חוצה בצבע אדום. מתחת לסמלים מודפס המשפט "נגד החלאות".

מהמשטרה נמסר: "במסגרת היערכות משטרת ישראל לקראת המשחק המתוכנן בין הקבוצות הפועל תל אביב והפועל פתח תקווה, הגיעו קומץ אוהדים עם חולצות ועליהן הדפס בוטה בגנות משטרת ישראל וקבוצה יריבה אחרת. פעולת המשטרה הינה על פי דין, ובסמכותה למנוע כניסה במידה ועולה חשש ממשי להפרת הסדר בכדי למנוע פגיעה בנפש וברכוש".

כמו כן הציפו במשטרה את ההתנהגות החוזרת של האוהדים נגד המשטרה: "לצערנו שוב אנו רואים מתן גיבוי של חלק מגורמים המשפיעים על עולם הכדורגל, הנותנים לגיטימציה להתנהגות זו, תמיכה בקבוצת האוהדים הללו היא מתן גיבוי לגינוי עבדות המשטרה שעושה תפקידה נאמנה תוך שמירה על בטחונם ושלומם של כלל האוהדים. משטרת ישראל תמשיך לפעול על מנת לאפשר את קיומו של המשחק באופן תקין. אולם, לא נאפשר כל ניסיון להפר את הסדר ולהפריע למשטרה לבצע את תפקידה".

דוברות המשטרה

יושב ראש ההתאחדות לכדורגל, שינו זוארץ, מסר בתגובה לאירועים: "למשטרת ישראל תפקיד מרכזי, לא פעם כפוי טובה, בשמירה על הסדר הציבורי גם במשחקי כדורגל. השוטרים הם לפעמים כל ההבדל בין משחק שעובר בסדר מופתי, לבין משחק שכל קשר בינו לבין אירוע ספורטיבי לא קיים. ועדיין, חייב להיות קו ברור בין חופש ביטוי במדינתנו לבין חוסר סובלנות משווע מצד האמונים על אכיפת הסדר כלפי מחאה לא אלימה שגורמת לאלפי אוהדים להדיר עצמם מהיציעים ולפגוע אנושות בחוויית המשחק".

גורם בכיר במשטרת תל אביב השיב במתקפה: "אנחנו תמהים על הודעת המנהלת והליגה לכדורגל כנגד פעולות שמבצעת המשטרה על מנת למנוע אלימות במגרשי הספורט. מוטב היו פועלים ביחד עם המשטרה כפי שהיא פועלת על מנת למנוע אלימות במגרשים".

המתיחות בין אוהדי קבוצת הפועל תל אביב והמשטרה הגיעה לשיאה בחודש שעבר, כאשר משחק הדרבי התל אביבי שתוכנן להתקיים בוטל בשל הפרות סדר, לאחר שמספר שוטרים ואוהדים נפצעו כתוצאה מהדלקת אבוקות ואמצעי פירוטכניקה ביציעי האוהדים ואף הושלכו לכר הדשא.