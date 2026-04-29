המסע האדיר של הכוכב הישראלי דני אבדיה ופורטלנד הסתיים לאחר שהפסידו הבוקר (רביעי) 114:95 לסן אנטוניו ו-4:1 בסבב הראשון של פלייאוף ה-NBA. במשחק האחרון אבדיה רשם העונה הזאת של אבדיה נחשבת לגדולה ביותר של שחקן ישראלי אי פעם ב-NBA.

>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ החדש של i24NEWS <<<

אבדיה רשם הישג אישי היסטורי כשסיים במקום השלישי במירוץ לתואר "השחקן המשתפר של העונה" (MIP). הישראלי קיבל 135 נקודות מ-100 אנשי תקשורת בארה"ב, כולל שבעה קולות למקום הראשון. מדובר בהכרה משמעותית ביכולת שהציג העונה, במהלכה הפך למלך הסלים של קבוצתו וקבע שיאי קריירה מרשימים.

במירוץ לתואר "השחקן המשתפר של העונה" הקדים אותו ניקיל אלכסנדר-ווקר מאטלנטה, שסיים ראשון עם 396 נקודות, וג'יילן דורן מדטרויט שהגיע למקום השני עם 254 נקודות. למרות הפער מהפסגה, המקום השלישי מבסס את מעמדו של אבדיה ככוח בולט בליגה.