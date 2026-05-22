ממש לפני שתוענק הצלחת להפועל באר שבע האלופה הטרייה של הכדורגל הישראלי, זה בדיוק הזמן הגיע לצלול לנתונים ולנסות לקבוע מי האלופה הכי מרשימה בתולדות הליגה שלנו. אז קבלו את הקבוצות שלא הסתפקו רק בלהניף צלחת, אלא הצליחו להשאיר חותם אמיתי על הענף כולו. חלקן שלטו בלי מתחרות, אחרות נלחמו ממש עד השנייה האחרונה - אבל כולן נכנסו להיסטוריה.

10. הפועל כפר סבא 1981/82

האליפות היחידה בתולדות הפועל כפר סבא הייתה הרבה מעבר להפתעה רגעית. הקבוצה של דרור קשטן הציגה כדורגל מאורגן, קשוח ואינטליגנטי, ובעונה שבה הגדולות התקשו לשמור על יציבות - כפר סבא ניצלה זאת עד הסוף. עם שחקנים כמו יצחק שום, ישראל פוגל, אלי יאני, והשוער עופר נוסובסקי, הירוקים מהשרון הצליחו לייצר שילוב נדיר של ניסיון וכישרון. מעבר להישג, זו הייתה אחת האליפויות שסימלו את האפשרות לשבור את ההיררכיה בכדורגל הישראלי. רק נזכיר ששנה לאחר מכן כפ"ס גם השלימה זכייה בגביע המדינה והפכה לאחת הקבוצות הבלתי נשכחות של האייטיז.

9. בית"ר ירושלים 1997/98

בית"ר ירושלים של אלי כהן "השריף" הייתה אחת הקבוצות ההתקפיות והכריזמטיות שנראו בישראל בשנות ה-90. עם יוסי אבוקסיס כמנהיג במרכז המגרש, אלי אוחנה הקפטן הבלתי מעורער, איציק זוהר, אישטוואן פישונט, ניר סביליה ושחקנים נוספים שסיפקו כדורגל סוחף - בית"ר דרסה את הליגה בדרך לאליפות מרשימה במיוחד. הקבוצה סיימה את העונה עם 71 נקודות ועם ההתקפה הטובה בליגה - ועל הדרך שברה שיא מועדון של שערי זכות לעונה. טדי הפך למבצר של ממש, והקהל הירושלמי כמובן שיתף פעולה בענק.

8. מכבי חיפה 2000/2001

אחרי שנים של כמעטים ואכזבות באירופה, מכבי חיפה של אברהם גרנט התפוצצה עם אחת ההתקפות הזכורות בכדורגל הישראלי. יוסי בניון, סרגיי קלשצ'נקו, ג'ובאני רוסו, יניב קטן, וואליד באדיר וננאד פראליה הובילו קבוצה ששיחקה בקצב אחר לחלוטין ביחס לליגה. ועכשיו למספרים: חיפה כבשה 75 שערים ב־38 מחזורים - וזכתה באליפות בפער עצום. המשחקים שלה הפכו להצגה קבועה, והתחושה הייתה שהליגה פשוט לא מסוגלת להתמודד עם העוצמות ההתקפיות שלה. זו הייתה האליפות שסימנה את תחילת העידן הירוק המודרני, שהמשיך גם בליגת האלופות שנתיים מאוחר יותר.

7. הפועל תל אביב 2009/10

הפועל תל אביב של אלי גוטמן אחראית אולי על העונה הכי דרמטית בתולדות הכדורגל הישראלי. הקבוצה האדומה הגיעה למחזור הסיום כשהיא חייבת ניצחון על בית"ר ירושלים בטדי - וקיבלה את מבוקשה שער אליפות דרמטי של ערן זהבי בדקה ה־92. שיותר מאוחר יהפוך לצהוב בוהק. הפועל הציגה קבוצה מאוזנת, טקטית ואיכותית עם וינסנט אניימה, דגלאס דה סילבה, וואליד באדיר, גילי ורמוט, איתי שכטר (חורר 22 שערים) וזהבי. בסוף אותה עונה, האדומים השלימו דאבל והציגו קמפיין אירופי מרשים בהמשך.

6. עירוני קריית שמונה 2011/12

מי בכלל חשב בתחילת העונה שהקבוצה של רן בן שמעון תיקח אליפות? אבל מסתבר שחלומות מתגשמים גם בצפון הרחוק בחסות איזי שירצקי. עירוני קריית שמונה, מועדון קטן מהצפון עם תקציב נמוך משמעותית מהיריבות הגדולות, הצליחה לא רק לזכות באליפות - אלא לעשות זאת בצורה משכנעת לחלוטין. הקבוצה של רב"ש הציגה יציבות נדירה לאורך כל העונה - שחקנים כמו שמעון אבוחצירה, דויד סולארי, איתן טיבי ואדריאן רוצ'ט הפכו לסמל של קבוצה מלוכדת, כשהפסידו שמונה רק שלושה משחקי ליגה לאורך כל העונה בדרך לאליפות בהפרש דו-ספרתי.

5. מכבי נתניה 1982/83

"מכבי נתניהו ועוד 15". על המשפט כמובן חתום מרדכי (מוטל'ה) שפיגלר, שהוביל את היהלומים לאליפות מרשימה במיוחד, שכללה כדורגל התקפי מרהיב עם עוצמה פיזית וטכנית יוצאת דופן לליגה הישראלית של אותה תקופה. עודד מכנס עם 22 שערים בלתי נשכחים, שלמה שירזי, חיים בר, דודי לביא ומשה גריאני היו רק חלק מסגל עמוס בכישרון שהפך את נתניה לאחת הקבוצות האהובות בישראל. הקבוצה זכתה באליפות רביעית בתוך חמש שנים כשהיא פותחת בסיום העונה פער של 14 נקודות מהמקום השני.

4. מכבי תל אביב 2014/15

באותה עונה הצהובים של פאקו אייסטאראן הפכו ממועדון מצליח למכונה מקצוענית ברמה אירופית. במרכז עמד כמובן ערן זהבי, שסיפק עונת שיא עם 27 שערים מכריעים בליגה (33 בכל המסגרות) והפך לכוכב הבלתי מעורער של הכדורגל הישראלי. לצדו בלטו טל בן חיים, ברק יצחקי, ראדה פריצה, קרלוס גרסיה ודור מיכה. העונה הזו לא הסתיימה רק באליפות - מכבי השלימה טרבל מקומי עם זכייה בגביע המדינה שם הצהובים התפוצצו עם 2:6 על הפועל באר שבע בגמר הפורה ביותר מאז קום המדינה,וכמובן גם בגביע הטוטו - הישג נדיר בכדורגל שלנו.

3. הפועל באר שבע 2016/17

בעונה השנייה ברציפות של הפועל באר שבע תחת ברק בכר, הדרומיים מהנגב המשיכו לשבור שיאים. אחרי שבירת הבצורת ב-2015/16, באר שבע כבר לא הייתה אנדרדוג - אלא קבוצה דומיננטית עם אופי אירופי. הקבוצה זכתה באליפות עם 70 נקודות והדהימה גם בזירה האירופית, כולל ניצחונות על אולימפיאקוס וסאות'המפטון. מיגל ויטור, טוני וואקמה, מאור בוזגלו, אליניב ברדה, ג'ון אוגו ובן שהר הובילו קבוצה מהירה ואלגנטית. אצטדיון טרנר הפך למבצר, והתחושה הייתה שבאר שבע לא מתכוונת לעצור.

2. מכבי תל אביב 2018/19

האליפות הכמעט מושלמת של ולדימיר איביץ', עם הפסד ליגה אחד בלבד וספיגת כמות שערים זעומה במיוחד. מכבי תל אביב של אותה עונה נחשבת לאחת האלופות הדומיננטיות בתולדות הכדורגל הישראלי לא מעט בזכותו של המאמן הסרבי, שבנה קבוצה קשוחה ממש כמו מכונה, ממושמעת וכמעט בלתי שבירה. הצהובים סיימו את העונה עם אליפות מוחצת והבטיחו את התואר 8 מחזורים לסיום העונה ועם הפרש שערים בלתי נתפס של +60. כשמעל כולם בלט שחקן העונה דור מיכה לצד שחקני ההגנה הקשוחים שרן ייני ודן גלזר.

1. מכבי חיפה 1993/4

הירוקים של גיורא שפיגל הציגו אולי את העונה הגדולה ביותר שנראתה בכדורגל הישראלי. הקבוצה סיימה עונה שלמה ללא הפסד - הישג נדיר בכל קנה מידה וזכתה באליפות עם כדורגל התקפי, חכם ודורסני. ועכשיו שימו לב לשמות: ראובן עטר, חיים רביבו, אלון חזן, אייל ברקוביץ', אלון חרזי, רומן פץ וכמובן מחורר הרשתות אלון מזרחי היו חלק מקבוצה עמוסת כישרון ששיחקה כדורגל שהקדים את זמנו בישראל. חיפה כבשה 97 שערים וסיפקה אינספור הצגות. גם היום, יותר מ־30 שנה אחרי, רבים עדיין רואים בה את הקבוצה הגדולה ביותר שהייתה כאן.