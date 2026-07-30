אחרי הסערה: כל המדינות החברות באופ"א הודיעו - נתמוך בחרם על גביע העולם

כל 55 המדינות החברות ב-UEFA (איגוד התאחדויות הכדורגל האירופיות), הצביעו בעד תמיכה בחרם על גביע העולם - במחאה נגד העסקה המוצעת של פיפ"א למכור אחזקות למשקיעים פרטיים, כך מסר היום (חמישי) מקור ל-BBC Sport.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ של i24NEWS עברית <<<

נזכיר כי ביום שלישי האחרון ארגון פיפ"א אישר כי הוא פועל לצד בנקאי ג'יי פי מורגן לגיוס 4.2 מיליארד דולר באמצעות מכירת מניות מיעוט בחברה-בת מסחרית חדשה בשם FIFA Forward Enterprise (FFE). פיפ"א מעריכה את שווי החברה החדשה ב-20 מיליארד דולר, והבהירה כי תישאר בעלת השליטה הבלעדית בכל היבטי הניהול והספורט.

הדיווחים בבריטניה חשפו כי המשקיע ג'ושוע קושנר, אחיו של ג'ארד קושנר, חתנו של דונלד טראמפ ושליחו למזרח התיכון בנושאים רבים, נמצא במגעים להובלת ההשקעה.

בתגובה לדיווחים, גוף הניהול של הכדורגל האירופי תקף בחריפות את היוזמה. מאופ"א נמסר בתגובה קשה כי "המהלך חוצה קו שמוסדות הניהול של המשחק אסור להם לחצות, הנשמה והניהול של הכדורגל אינם נכסים למסחר, בפרט באפס שקיפות". בארגון האירופי הוסיפו והדגישו כי "אף אחד מאיתנו אינו הבעלים של הכדורגל, והוא אינו של פיפ"א כדי למכור אותו".

הפקה ובינה מלאכותית: דניאל זינגר/i24NEWS

במקביל, המהלך הצית סערה פוליטית וציבורית בארצות הברית ובאירופה, כולל דרישה מצד חבר בית הנבחרים ג'יימי ראסקין לזמן את נשיא פיפ"א ג'אני אינפנטינו לחקירה על קשריו עם ממשל טראמפ. בחשבון ה-X של הדמוקרטים בבית הנבחרים תקפו את העסקה וכתבו: "אינפנטינו מבצע שלושער של דמי תיווך על ידי קידום עסקת מיליארדים עם אחיו של ג'ארד קושנר". בנוסף, נורווגיה שוקלת תלונה אתית על מעורבות הבית הלבן בביטול עונש של שחקן אמריקאי.

כל זאת מגיע ברקע הפיכתה של פיפ"א למעצמה מסחרית תחת הנהגת אינפנטינו, עם הכנסות שיא של כ-13 מיליארד דולר במחזור הנוכחי הודות למונדיאל בארה"ב, מקסיקו וקנדה. הגישה העסקית והמהלכים לייקור כרטיסים גררו ביקורת מצד אוהדים ובדיקות רגולטוריות בארה"ב.