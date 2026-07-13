לאחר שלא עבר את הבדיקות הרפואיות: אינטר ויתרה על החתמת ענאן חלאילי

מועדון הכדורגל אינטר הודיע היום (שני) כי העסקה עם הכדורגלן הישראלי ענאן חלאילי בוטלה, לאחר שהוא לא עבר את הבדיקות הרפואיות הנצרכות.

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מהמועדון נמסר כי "אינטר הסכימה על כל התנאים עם יוניון סנט ז'ילואז וחלאילי, אך הבדיקות הרפואיות לא אושרו על ידי מערכת הרגולציה האיטלקית. החלמה מהירה, ענאן!".

כזכור, באיטליה דרשו שחלאילי יעבור בדיקות נוספות לאחר שהבדיקה הראשונה העלתה ממצאים לא חד משמעיים. אינטר הייתה אמורה לשלם לאוניון סן ז'ילואז כ-25 מיליון יורו בתוספת בונוסים תמורת השחקן.