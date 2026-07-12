הניו יורק טיימס דיווח היום (ראשון) כי נשיא ארגון פיפ"א, ג'יאני אינפנטינו, שוקל להרחיב את מספר המדינות שישתתפו במונדיאל הבא, שיתקיים ב-2030.

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על פי הדיווח, בפדרציית הכדורגל העולמית מתכננים להגדיל את מספר המדינות במונדיאל הבא ב-16 מדינות נוספות, כך שמספר הנבחרות המשתתפות יעמוד על 64. זאת לאחר שבטורניר הנוכחי המספר גדל מ-32 ל-48, בפעם הראשונה מאז 1998.

"זו בהחלט סוגיה שתיבחן ותידון בוועדות הרלוונטיות לאחר גביע העולם הזה", אמר אינפנטינו בריאיון לכלי תקשורת שוויצרי. "כאשר מארגנים טורניר גביע עולמי, חשוב לארגן אותו עבור כל העולם - לא רק אירופה ודרום אמריקה".

"כל מדינה צריכה להיות מוכנה לחלום על השתתפות בגביע העולם. אפשר לראות שאיכות הנבחרות גבוהה ביותר - והיא הולכת וגדלה, בכל רחבי העולם. אם לא נותנים למדינות קטנות יותר הזדמנות להשתתף בגביע העולם, לא יהיה להן התמריץ להמשיך להשתפר".

מונדיאל 2026 ראה מדינות שלרוב אינן מצליחות להעפיל לשלבים המתקדמים של הטורניר - מצליחות לשבור את תקרת הזכוכית, הישג ששמור בעיקר למדינות מאירופה ודרום אמריקה. כך למשל, נבחרת כף ורדה עשתה היסטוריה כשצלחה את שלב הבתים בהשתתפות הראשונה של מדינת האיים האפריקנית בטורניר. בזכות הגדלת מספר המשתפות, ארבע מדינות העפילו למונדיאל בפעם הראשונה.

מונדיאל 2030 צפוי להיות הגדול ביותר בהיסטוריה, והוא יתפרס על פני שש מדינות בשלוש יבשות. מרביתו תיערך בספרד, פורטוגל ומרוקו, ושלושת המשחקים הראשונים של הטורניר יתקיימו באורוגוואי, ארגנטינה ופרגוואי, לציון 100 שנים לטורניר הראשון שנערך במדינות הללו.