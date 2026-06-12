האיש שמושך בחוטים בכדורגל העולמי: כך ג'יאני אינפנטינו שינה את פיפ"א

כשג'יאני אינפנטינו נבחר לנשיאות פיפ"א בשנת 2016, הוא הוצג כאיש שאמור להחזיר את אמון הציבור בארגון לאחר פרשות השחיתות שהפילו את קודמו ספ בלאטר. כמעט עשור לאחר מכן, אינפנטינו עומד בראש מונדיאל 2026 - הטורניר הגדול והיקר ביותר בתולדות הכדורגל, אך גם במרכז ביקורת מתמשכת על האופן שבו הוא מנהל את הארגון.

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בשנים האחרונות הוביל אינפנטינו שורה של מהלכים ששינו את פני הכדורגל העולמי. הבולט שבהם הוא הרחבת המונדיאל מ-32 ל-48 נבחרות, מהלך שפיפ"א מציגה כהרחבת הנגישות למדינות נוספות, אך מבקריו טוענים כי מטרתו המרכזית היא הגדלת ההכנסות מזכויות שידור, חסויות ופרסום.

גם ההחלטה להעניק לסעודיה את אירוח מונדיאל 2034 עוררה ביקורת חריפה בקרב ארגוני זכויות אדם וגורמים בעולם הכדורגל, שטענו כי פיפ"א ממשיכה להעדיף שיקולים כלכליים על פני ערכים ציבוריים.

לצד הביקורת, בישראל זוכה אינפנטינו ליחס חיובי יחסית. לאורך השנים הוא מנע מספר ניסיונות להרחיק את ישראל ממסגרות פיפ"א ופעל נגד מדינות שסירבו לארח ספורטאים ישראלים במסגרת תחרויות בינלאומיות.

למרות המחלוקות, קשה להתווכח עם העובדה שאינפנטינו הפך לדמות המשפיעה ביותר בכדורגל העולמי. תחת הנהגתו, פיפ"א שואפת להכנסות של מיליארדי דולרים ומרחיבה את השפעתה הרבה מעבר לגבולות הספורט. השאלה שנותרה פתוחה היא האם המהפכה שהוביל נועדה לקדם את הכדורגל - או בעיקר את עסקי הכדורגל.