מייסד אמאזון ג'ף בזוס, המוערך כיום בהון של כ-257 מיליארד דולר, קיבל פנייה להצטרף לקבוצת משקיעים בראשות עמית בהאטיה, בעלי קווינס פארק ריינג'רס לשעבר וחתנו של איל הפלדה ההודי לקשמי מיטאל, כך דווח היום (רביעי) בתקשורת הבריטית.

חברת Fenway Sports Group (FSG) האמריקנית בראשות ג'ון הנרי מחזיקה בבעלות של ליברפול מאז 2010. מקורות המעורים בפרטים הבהירו כי המגעים נמצאים בשלבים ראשוניים וכי השתתפותו של בזוס בעסקה אינה מובטחת בשלב זה.

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לפי דיווחים ב'פיננשל טיימס', העסקה המתוכננת מול הקבוצה של בהאטיה צפויה להעניק לליברפול שווי שוק חסר תקדים של מעל 6 מיליארד דולר (כ-4.5 מיליארד פאונד). כדי לסלול את הדרך להשקעה האפשרית בליברפול, בהאטיה העביר השבוע את מניותיו ב-QPR לשותפו רובן גננאלינגם.

דובר מטעם הבעלים FSG אישר את קיומן של השיחות והבהיר כי "קבוצת משקיעים בהובלתו, ניהולו וייצוגו של עמית בהאטיה הביעה עניין בביצוע השקעת מיעוט אסטרטגית במועדון הכדורגל ליברפול".

עבור בזוס, לא מדובר בניסיון הראשון להיכנס לעולם הספורט: המולטי-מיליארדר כבר בחן בעבר הצעות לרכישת קבוצות מליגת ה-NFL, ובהן סיאטל סיהוקס (זוכת הסופרבול השנה) וושינגטון קומנדרס, אך בחר שלא להוציא לפועל את העסקאות הללו.