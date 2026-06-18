צבא מקסיקו יירט וניטרל רחפן בלתי מורשה שטס בסמוך למחנה האימונים של נבחרת דרום קוריאה, לקראת משחקה שיחל כחלק מהמחזור השני שיחל הערב (חמישי) מול נבחרת מקסיקו.

סוכן פדרלי מקסיקני רשמי מסר בעילום שם לסוכנות הידיעות AP כי כוחות הצבא השתמשו בציוד טכנולוגי ייעודי כדי לזהות את ה"רחפן הלא מורשה" ונטרלו אותו באופן מיידי. בשלב זה לא ברור האם הפעלת הרחפן היוותה ניסיון ריגול טקטי ממוקד אחר הנבחרת הדרום-קוריאנית, ושתי הנבחרות מגיעות למפגש לאחר שרשמו ניצחונות במשחקי הפתיחה שלהן בבית א'.

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מאמן נבחרת דרום קוריאה, הונג מיונג-בו, התייחס לתקרית החריגה וכינה אותה "מצערת", אך הרגיע כי התקרית לא שיבשה את האימונים. לדבריו, הרחפן התגלה בשמיים ממש לפני שהשחקנים החלו לתרגל את המערך הטקטי של הנבחרת, ולכן לא נגרם נזק ממשי להכנות.

המבצע הצבאי לניטרול הרחפן הוא חלק מתוכנית האבטחה המסיבית "תוכנית קוקולקאן" ("Plan Kukulkán"), הכוללת כ-100 אלף אנשי ביטחון במקסיקו. רחפנים נוספים כבר נוטרלו בימים האחרונים סביב אצטדיונים ומחנות אימונים.

החשש מפני ריגול טקטי באמצעות רחפנים בטורנירים בינלאומיים אינו מקרי, ומחזיר את עולם הכדורגל לפרשת הריגול של נבחרת הנשים של קנדה באולימפיאדת פריז 2024. באותה תקרית, הואשמה קנדה בשימוש ברחפן כדי לרגל אחר אימון נבחרת ניו זילנד, דבר שהוביל לסנקציות קשות שכללו הפחתת שש נקודות לחובתה, השעיית אנשי צוות והדחתה של המאמנת הראשית, בב פריסטמן.

בעקבות המקרה, גם רשויות החוק בקנדה, המארחת את המונדיאל הנוכחי לצד מקסיקו וארה"ב, הטילו איסור טיסה גורף על רחפנים לא מורשים מעל מתקני האימונים והאצטדיונים בטורניר.