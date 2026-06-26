מונדיאל 2026: נשבר שיא כל הזמנים במספר השערים בטורניר אחד

למרות החששות כי החום הקיצוני של הקיץ בצפון אמריקה יוביל לקצב משחק איטי, עייפות של השחקנים ומשחקים משעממים - מונדיאל 2026 מוכיח את עצמו כחגיגת הכדורגל הפורה וההתקפית ביותר מאז שהחלו לתעד את הטורניר בשנת 1930.

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הלילה (בין חמישי לשישי), במהלך הפסדה של המארחת ארצות הברית 3:2 לנבחרת טורקיה, נשבר רשמית שיא כל הזמנים למספר השערים הכולל בטורניר מונדיאל אחד, וכל זה קורה כאשר הטורניר נמצא רק במחצית הדרך, כשנותרו עוד 50 משחקים שלמים עד להנפת הגביע.

את השער ההיסטורי הבקיע המגן האמריקאי אוסטן טראסטי, שכבש מזווית קשה במחצית הראשונה והעלה את ארה"ב ליתרון זמני של 0:1. השער המדובר היה ה-173 שנכבש מתחילת הטורניר הנוכחי, ובכך נשבר באופן רשמי שיא השערים הקודם (172 שערים) שנקבע רק לפני ארבע שנים במונדיאל 2022 בקטאר.

הנתון המדהים באמת הוא היעילות ומהירות שבירת השיא: בקטאר נדרשו 64 משחקים מלאים כדי להגיע למכסה הזו, בעוד שבטורניר הנוכחי הנתון נשבר כבר במשחק ה-54 בלבד על הדשא. לפורמט המורחב (48 נבחרות) יש כמובן חלק משמעותי בכך, אך הקצב עצמו יוצא דופן.

ממוצע ההבקעות הגבוה ביותר מאז ימי פלה ב-1958

מעבר לכמות הכוללת, מונדיאל 2026 מתברר כאחד הטורנירים האיכותיים והפתוחים ביותר בהיסטוריה.

נכון לעכשיו, ממוצע השערים עומד על 3.27 שערים למשחק, נתון שלא נראה כמוהו בגביע העולם מאז מונדיאל 1958 בשוודיה.

כוכבי הכדורגל בהם קיליאן אמבפה, כריסטיאנו רונאלדו, הארי קיין וליונל מסי, כבר הספיקו לחגוג עם צמדים ושלושערים.

לצד רגעי הגאונות, ישנו גם שיא מונדיאל של 12 שערים עצמיים שנשבר בטורניר. אם הנבחרות ימשיכו בקצב ההתקפי הזה גם בשלבי הנוקאאוט, הטורניר צפוי להינעל עם נתון בלתי נתפס של כ-341 שערים, כמעט כפול מכל מה שראינו בהיסטוריה של הכדורגל.