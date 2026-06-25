ניימאר חזר לנבחרת ברזיל אחרי 980 ימים - ולא הצליח לעצור את הדמעות

980 ימים. זה הזמן שעבר מאז שניימאר לבש לאחרונה את המדים הלאומיים של נבחרת ברזיל, מאז אותו לילה ב-2023 שבו פונה מהמגרש על אלונקה עם קרע ברצועה הצולבת מול אורוגוואי. מאז, הקריירה של מי שהיה אמור להיות היורש של פלה נראתה כמו מסלול בלתי נגמר של פציעות, כולל פציעה בשריר התאומים, שהשביתה אותו במדי סנטוס ועימותים עם האוהדים בברזיל.

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לכן, כשהמאמן החדש של הסלסאו, קרלו אנצ'לוטי, החליט לכלול את הכוכב בן ה-34 בסגל הסופי למונדיאל 2026, הרבה גבות הורמו. הביקורת בברזיל הייתה חסרת רחמים: פרשנים ואוהדים לא הבינו מדוע להטיס למקסיקו וארה"ב שחקן פצוע, שברור היה שלא יהיה כשיר למשחקי ההכנה ולא יפתח את הטורניר, על חשבונו של חלוץ צ'לסי ז'ואאו פדרו בן ה-21, שלא נכלל בסגל. אבל הלילה במיאמי, כל המבקרים קיבלו תשובה ב-20 דקות שבהן שיחק.

הטירוף ביציעים והתשובה על המגרש

ניימאר עלה מהספסל בדקה-76 של המפגש מול סקוטלנד, כשהוא מחליף בעמדה המרכזית את חלוץ מנצ'סטר יונייטד, מתאוס קוניה. רגע הדריכה שלו על הדשא לווה בשאגות שמחה ותשואות מהיציעים בארה"ב, שהיו כה עוצמתיות.

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למרות שהיה קצת חלוד, באופן טבעי, שכן הוא איבד את הכדור 9 פעמים, ניימאר הציג את כל הרפרטואר המוכר שלו: התרגילים, ראיית המשחק הגאונית והתנועה חסרת המאמץ. ב-20 דקות בלבד הוא ייצר לא פחות מ-3 מצבי הבקעה לחבריו, נתון שרק שחקני ההרכב הפותח, לוקאס פאקטה וראיין (4 כל אחד), הצליחו לעקוף לאורך משחק שלם.

עם שריקת הסיום, שהבטיחה את הניצחון 0:3 ואת הפיכתה של ברזיל לנבחרת הראשונה שמסיימת את שלב הבתים של מונדיאל 2026 עם מאזן מושלם של שלושה ניצחונות, המתח הפיזי והמנטלי הכריע את הכוכב. ניימאר התיישב על הדשא ופרץ בבכי תמרורים אמוציונלי, כשחבריו לקבוצה עוטפים אותו.

"הוא שינה את המשחק ברגע שעלה"

בסיום, הגיב מאמן ברזיל קרלו אנצ'לוטי להחלטה שהתבררה כבינגו: "ניימאר קיבל את ההזדמנות לשחק כי הגיע לו לשחק. הוא עבד קשה מאוד, הפגין מקצוענות שיא באימוני השיקום שלו ובזכות האיכות הפנומנלית שלו הוא עוד יסייע לנו המון בהמשך המונדיאל".

גם חלוץ העבר האגדי ותיירי הנרי, המשמש כפרשן ברשת Fox News, דאג להחמיא: "המשחק השתנה ברגע שניימאר עלה למגרש. זה מה שהשחקנים הגדולים ביותר עושים – הם לא צריכים 90 דקות כדי להשאיר חותם. בכל פעם שהכדור היה אצלו ברגל, הסקוטים היו צריכים לחשב מסלול מחדש. בשביל כל הכישרון שיש לברזיל, ניימאר מביא משהו ייחודי לחלוטין. הלילה הוא פשוט הזכיר לכולנו למה הוא אחד השחקנים החשובים בדור הזה".

כעת, הסלסאו רגועים וממתינים בשלב 32 האחרונות למשחקי ההכרעה של בית ו', שם הם צפויים לפגוש את המנצחת במפגש המסקרן בין יפן לשוודיה. עם ניימאר כשיר ורעב, הברזילאים רוצים לחזור הביתה עם גביע שישי.