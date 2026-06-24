המחזור האחרון במונדיאל: 1:2 לשוויץ על קנדה, 1:2 לבוסניה על קטאר
השוויצרים עלו ליתרון 42 שניות מפתיחת המחצית השנייה, משער של ורגאס, מנזמבי הכפיל (57) • שער של אלייבגוביץ' בדקה ה-29, ועצמי של אל-בראקה (34) סידרו יתרון כפול לבוסנים עד שהיידוס צימק (42)
מרתון של שישה משחקים שייערכו בזה אחר זה ובמקביל יחלו הלילה (רביעי) ויקבעו סופית את תמונת העולות לשלב 32 האחרונות מבתים א', ב' ו-ג'. מארחות הטורניר, קנדה ומקסיקו, עולות למגרש: הקנדים בקרב ישיר על ראשות הבית מול שווייץ, המקסיקנים ברוטציות באצטקה, ברזיל פוגשת את הכבשה השחורה מסקוטלנד, ומרוקו רוצה היסטוריה.
>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ החדש של i24NEWS <<<
>>> רשימת השחקנים המלאה של הנבחרות למונדיאל 2026 <<<
>>> מונדיאל 2026: לוח המשחקים, השעות והבתים <<<
0:2 לשוויץ על קנדה. בדקה ה-57, שוויץ מצליחה להכפיל את התוצאה משער של מנזמבי, שרשם את שערו השלישי בטורניר
שוויץ עולה ל-0:1 על קנדה 42 שניות מפתיחת המחצית השניה. מנזמבי פרץ באגף ימין, העביר לורגאס הבוד, שבעט בנגיעה לרשת החשופה
בדקה ה-42, קטאר צימקה ל-2:1 אחרי שהגנת בוסניה לא הצליחה להסתדר מול היידוס, שכבש מקרוב
במשחק המקביל בין שוויץ וקנדה ב-BC פלייס בוונקובר, במשחק במסגרת המחזור האחרון בבית ב' במונדיאל - שהוא גם הקרב על הפסגה - תיקו מאופס בהפסקה.
דז'קו ניסה מהאוויר ליישר כדור לתיבת החמש, המסירה שלו פגעה באל-בראקה והטעתה את השוער בדרך אל הרשת, כבר 0:2 לבוסניה ואנחנו רק בדקה ה-35
0:1 לבוסניה על חשבון קטאר. אלייבגוביץ' השתחרר משני שחקנים, עבר עוד אחד וירה מ-20 מטרים בחצי גובה אל הרשת. איזה גול בדקה ה-29