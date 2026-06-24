מרתון של שישה משחקים שייערכו בזה אחר זה ובמקביל יחלו הלילה (רביעי) ויקבעו סופית את תמונת העולות לשלב 32 האחרונות מבתים א', ב' ו-ג'. מארחות הטורניר, קנדה ומקסיקו, עולות למגרש: הקנדים בקרב ישיר על ראשות הבית מול שווייץ, המקסיקנים ברוטציות באצטקה, ברזיל פוגשת את הכבשה השחורה מסקוטלנד, ומרוקו רוצה היסטוריה.

>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ החדש של i24NEWS <<<

>>> רשימת השחקנים המלאה של הנבחרות למונדיאל 2026 <<<

>>> מונדיאל 2026: לוח המשחקים, השעות והבתים <<<