המחזור האחרון במונדיאל: 1:2 לשוויץ על קנדה, 1:2 לבוסניה על קטאר

השוויצרים עלו ליתרון 42 שניות מפתיחת המחצית השנייה, משער של ורגאס, מנזמבי הכפיל (57) • שער של אלייבגוביץ' בדקה ה-29, ועצמי של אל-בראקה (34) סידרו יתרון כפול לבוסנים עד שהיידוס צימק (42)

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שחקני נבחרת בוסניה-הרצגובינה חוגגים אחרי שהבקיעו גול 24.6.2026
שחקני נבחרת בוסניה-הרצגובינה חוגגים אחרי שהבקיעו גול 24.6.2026ASSOCIATED PRESS

מרתון של שישה משחקים שייערכו בזה אחר זה ובמקביל יחלו הלילה (רביעי) ויקבעו סופית את תמונת העולות לשלב 32 האחרונות מבתים א', ב' ו-ג'. מארחות הטורניר, קנדה ומקסיקו, עולות למגרש: הקנדים בקרב ישיר על ראשות הבית מול שווייץ, המקסיקנים ברוטציות באצטקה, ברזיל פוגשת את הכבשה השחורה מסקוטלנד, ומרוקו רוצה היסטוריה.

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0:2 לשוויץ על קנדה. בדקה ה-57, שוויץ מצליחה להכפיל את התוצאה משער של מנזמבי, שרשם את שערו השלישי בטורניר

שוויץ עולה ל-0:1 על קנדה 42 שניות מפתיחת המחצית השניה. מנזמבי פרץ באגף ימין, העביר לורגאס הבוד, שבעט בנגיעה לרשת החשופה

בדקה ה-42, קטאר צימקה ל-2:1 אחרי שהגנת בוסניה לא הצליחה להסתדר מול היידוס, שכבש מקרוב

במשחק המקביל בין שוויץ וקנדה ב-BC פלייס בוונקובר, במשחק במסגרת המחזור האחרון בבית ב' במונדיאל - שהוא גם הקרב על הפסגה - תיקו מאופס בהפסקה.

דז'קו ניסה מהאוויר ליישר כדור לתיבת החמש, המסירה שלו פגעה באל-בראקה והטעתה את השוער בדרך אל הרשת, כבר 0:2 לבוסניה ואנחנו רק בדקה ה-35

0:1 לבוסניה על חשבון קטאר. אלייבגוביץ' השתחרר משני שחקנים, עבר עוד אחד וירה מ-20 מטרים בחצי גובה אל הרשת. איזה גול בדקה ה-29

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