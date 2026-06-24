מונדיאל 2026: "הפסל החי" של קונגו הגיע לטורניר והצדיע לזכר המנהיג שנרצח

מישל נ'קוּקה מבוֹלדינגה (49), האוהד המפורסם ביותר של נבחרת הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו המוכר בכינויו "לומומבה ויאה" (Lumumba Vea), רשם השבוע את הופעת הבכורה הרשמית שלו ביציעי מונדיאל 2026.

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מבולדינגה החמיץ את משחק הפתיחה ההיסטורי של נבחרתו בשבוע שעבר (תיקו 1:1 מול כריסטיאנו רונאלדו ופורטוגל בארה"ב), לאחר שנאלץ לשהות בהסגר תחת מגבלות הבידוד המחמירות של מגפת האבולה. אולם למשחק השני של הנבחרת בבית, שבו הפסידה קונגו 1:0 לקולומביה באצטדיון אקרון שבמקסיקו, הוא כבר הגיע מוכן, שעה ארוכה לפני שריקת הפתיחה.

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המשימה הפטריוטית: 90 דקות ללא תנועה

מבולדינגה הפך לתופעת רשת עולמית במהלך אליפות אפריקה לאומות 2025 במרוקו. השיטה שלו קבועה, אמנותית ודורשת סיבולת פיזית יוצאת דופן: הוא מציב פודיום קטן מאחורי ספסל השחקנים של קונגו, עולה עליו עם שריקת הפתיחה, ונשאר קפוא לחלוטין במקומו במשך 90 דקות (ואף יותר), כשידו הימנית מורמת אל על. כדי להחזיק מעמד, הוא מתרגל בשגרה עמידה סטטית של 45 עד 50 דקות ברציפות.

כמחווה לצבעי הדגל הלאומי של קונגו, הוא לובש חליפה מוקפדת המורכבת מז'קט ועניבה בצבע אדום בוהק, חולצה צהובה ומכנסיים כחולים – לבוש המעוצב במדויק בסגנון שנות ה-60, כולל התספורת והמשקפיים האופייניים.

באצטדיון במקסיקו הוא סירב להתראיין כדי לא לצאת מהדמות, אך השיב בחיוך ובקידת ראש קלה כשנשאל אם הוא מאושר שהצליח להגיע סוף סוף לבמה הגדולה בעולם.

המחווה למנהיג שנרצח והמשפט ההיסטורי בבלגיה

המיצג של מבולדינגה רחוק מלהיות רק גימיק ספורטיבי; מדובר במחווה ישירה לפסלו של פטריס לומומבה המוצב בקינשאסה, ובהצהרה על ריבונות, חופש וכבוד לאומי.

לומומבה היה המנהיג והאקטיביסט שהוביל את קונגו לשחרור מהשלטון הקולוניאלי הבלגי האכזרי בשנת 1960, וכיהן כראש הממשלה הראשון של המדינה העצמאית.

הוא נחשב לאחד המנהיגים המבטיחים והכריזמטיים ביותר באפריקה, אך נרצח באכזריות פחות משנה לאחר מכן, במהלך מאבק מול תנועת בדלנים שנתמכה על ידי הבלגים במחוז קטנגה עתיר המשאבים.

בחודש מרץ האחרון הורה בית משפט בבלגיה לדיפלומט לשעבר בן 93, אטיין דאביניון, לעמוד לדין בגין מעורבותו ברצח. דאביניון, המכחיש את ההאשמות, הוא השורד האחרון מתוך עשרה בכירים בלגים שנחשדו בפרשה, והוא מואשם כעת ב"השתתפות בפשעי מלחמה" בשל חלקו במעצר הבלתי חוקי ובהעברתו של לומומבה אל מותו.

מסע התלאות אל גביע העולם

הדרך של מבולדינגה לגביע העולם הנוכחי הייתה רצופת מכשולים. מעבר לבידוד הרפואי שספג החודש, הוא החמיץ מוקדם יותר השנה גם את משחק הפלייאוף המכריע מול ג'מייקה, שבו הבטיחה קונגו את חזרתה למונדיאל לראשונה מזה 52 שנים, רק בגלל שלא הצליח להנפיק ויזה בזמן, למרות שנסע במיוחד לקניה ולאתיופיה כדי לנסות ולהשיג את האישור המיוחל.

כעת, כשהוא סוף סוף על המגרש, "הפסל החי" מקווה להמשיך ולהעניק השראה לשחקניו ובו זמנית להציף את הסיפור ההיסטורי של ארצו בפני מיליוני חובבי כדורגל ברחבי הגלובוס.