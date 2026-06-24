אוהדי נבחרת יפן הפרו את הפרוטוקול הנוקשה של פיפ"א והכניסו ליציעים פריט פוליטי שנוי במחלוקת, דגל "השמש העולה", שעורר טראומה ברחבי אסיה ומזוהה עם פשעי המלחמה של היפנים בעבר.

>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ החדש של i24NEWS <<<

>>> רשימת השחקנים המלאה של הנבחרות למונדיאל 2026 <<<

>>> מונדיאל 2026: לוח המשחקים, השעות והבתים <<<

התקרית התרחשה במהלך משחק שלב הבתים של בית ו' בין יפן לתוניסיה, שנערך באצטדיון מונטריי שבמקסיקו. דגל "השמש העולה", המורכב מדיסק אדום ו-16 קרניים, נצפה בבירור ביציעים ואף הופיע על גבי מסכי הענק הרשמיים של האצטדיון ובשידורי הטלוויזיה העולמיים.

https://x.com/i/web/status/2069321454932668622 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

לקראת הטורניר הנוכחי, הבהירה פיפ"א בתקנונה בצורה שאינה משתמעת לשני פנים כי חל איסור מוחלט על הכנסת פריטים בעלי אופי פוליטי, פוגעני או מפלה, כולל דגלים, שלטים, סיסמאות ופריטי לבוש. המדיניות הנוקשה הזו אף באה לידי ביטוי כאשר פיפ"א כפתה על נבחרת האיטי לשנות את עיצוב המדים הרשמיים שלה, מאחר שאלו הציגו איור של קרב היסטורי משנת 1803 שהוביל לעצמאותם מפני צרפת.

הסמל שמעורר טראומה באסיה מול המסורת היפנית

הנפת הדגל ביציעים עוררה זעם מיידי במדינות השכנות, ובראשן דרום קוריאה, צפון קוריאה וסין. עבור מדינות אלו, וכן עבור וותיקי מלחמת העולם השנייה, הדגל מזוהה באופן ישיר עם פשעי המלחמה, המיליטריזם והאימפריאליזם של צבא יפן הקיסרי, אשר פלש וכבש חלקים נרחבים באסיה ובאוקיינוס השקט. המבקרים נוהגים להשוות את הדגל לדגל צלב הקרס הנאצי ומכנים אותו "דגל פשעי מלחמה".

מנגד, ביפן קיימת התנגדות קבועה לביקורת הבינלאומית. הממשלה היפנית ותומכי הדגל טוענים כי מדובר בסמל לאומי מסורתי שתולדותיו קודמות בהרבה לתקופת המלחמה, וכי הוא משמש מאז המאה ה-12 לציון אירועים משמחים, לידות ודייג מוצלח. כיום, גרסאות שונות של הדגל משמשות באופן רשמי וחוקי את כוחות ההגנה העצמית של יפן ואת הצי הימי שלה.

בעקבות המקרה במונדיאל, פרופסור סונג-דאוק סאו מאוניברסיטת סונגשין לנשים בסיאול, המוביל מזה שנים קמפיין בינלאומי נגד השימוש בסמל, שיגר מכתב תלונה רשמי ודחוף למזכירות פיפ"א.

https://x.com/i/web/status/2068746699863187502 לא ניתן להציג מכיוון שעוגיות רשתות חברתיות חסומות. ניתן להפעיל בלחיצה כאן נהל העדפות .

"השימוש בדגל השמש העולה ככלי עידוד במונדיאל הוא בלתי ראוי לחלוטין", הצהיר פרופסור סאו. "זהו אירוע שנועד לאחד בין בני אדם מכל הלאומים והגזעים, והנפת הדגל מהווה תזכורת כואבת לזוועות המלחמה עבור מיליוני אוהדים באסיה. על פיפ"א לחסום לחלוטין את כניסתו לאצטדיונים בעתיד".

פרופסור סאו הצביע על כך שאוהדים יפנים הניפו את הדגל במהלך חגיגות רחוב ביפן לאחר המשחק מול הולנד, וכינה זאת "מעשה טיפשי לחלוטין" שנועד לעקוף את חוקי פיפ"א. בנוסף, עוד לפני הטורניר, יוטיובר מקסיקני נאלץ לטשטש את הדגל ולהתנצל פומבית לאחר ששילב אותו בשוגג בסרטון היכרות עם 48 הנבחרות המשתתפות.

הדיווחים על התלונה הרשמית הציתו אש בפורטלים התקשורתיים ביפן. כתבה שפורסמה באתר Yahoo Japan גררה אלפי תגובות סוערות. תגובה שזכתה ליותר מ-10,000 לייקים קראה להתאחדות הכדורגל היפנית להגיש מחאה רשמית נגד פיפ"א על הגבלת זכויות האוהדים. גולשים אחרים דרשו מהממשלה לתבוע את הפרופסור הקוריאני, או לחילופין להביא את הנושא להכרעה בבית הדין הבינלאומי לצדק (ICJ).

פרופסור סאו הסביר לכלי התקשורת באסיה: "אלפי תגובות פורסמו על חדשות קשורות, מה שהופך אותן לבעיה מרכזית, וקיבלתי התקפות רבות באמצעות הודעות ישירות בחשבונות של הרשתות החברתיות שלי. נראה שמחאתי לפיפ"א, המבוססת על עובדות היסטוריות, לתיקון העוול, הייתה כואבת עבורם".

הוא הוסיף: "הקוריאנים מודעים היטב לכך שדגל השמש העולה שימש גם לסמל דיג טוב, לידה וכו' ביפן. עם זאת, הם מתעלמים לחלוטין מהעובדה שהוא שימש באופן בולט כדגל כאשר יפן פלשה למדינות אסיה, כולל במהלך מלחמת האוקיינוס השקט".

"זהו מעשה טיפשי באמת של אי הכרה ראויה בהיסטוריה". הוסיף סאו, "הם צריכים לתקוף רק אותי, אבל שילוב של דגל השמש העולה עם דגל המדינה של דרום קוריאה, טאגוקגי, ותקיפה שלו היא באמת חציית הגבול. פעולות כאלה לא יסתירו את ההיסטוריה של דגל השמש העולה. אעשה כמיטב יכולתי ליידע את העולם כראוי על ההיסטוריה של דגל השמש העולה על ידי ניצול התקפות אלה מצד גולשים יפניים ברשת."

התקדים המשפטי: קבוצה יפנית כבר נקנסה בעבר

למרות הטענות ביפן, בעולם הכדורגל הבינלאומי כבר קיימת עמדה משפטית ברורה. פרופסור סאו הזכיר כי במהלך מונדיאל 2022 בקטאר, כוחות האבטחה המקומיים פעלו בנחישות, התערבו מיד והחרימו את דגלי השמש העולה שהביאו עמם האוהדים היפנים.

יתרה מכך, התקדים המחייב ביותר נרשם בשנת 2017 במסגרת ליגת האלופות האסייתית (AFC). במהלך משחק של המועדון היפני קוואסאקי פרונטלה, הניפו האוהדים את הדגל השנוי במחלוקת ביציע.

התאחדות הכדורגל האסייתית הגדירה את המעשה כ"אקט פוליטי ומפלה", וגזרה על המועדון קנס כספי בגובה 15,000 דולרים לצד עונש על תנאי של קיום משחקים ללא קהל במקרה של הישנות המקרה. תקדים זה עשוי לשמש כעת את ועדת המשמעת של פיפ"א לקביעת העונש הנוכחי.