חוגגים רק ברמזור אדום ומנקים את האצטדיון: היפנים ריגשו את העולם | תיעודים

המשחק הדרמטי בדאלאס בין הולנד ליפן (2:2) סיפק לנו כדורגל פנטסטי ותהפוכות על הדשא, אבל מי שגנבו את ההצגה, ולא בפעם הראשונה, הם האוהדים של "הסמוראים הכחולים". מיד עם שריקת הסיום, בזמן שחובב הספורט הממוצע רגיל לדלג מעל כוסות פלסטיק מפוזרות ושאריות מזון, הקהל היפני שלף שקיות אשפה ייעודיות והחל לנקות בצורה יסודית ומבריקה את היציעים שבהם ישב.

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המסורת המפוארת הזו מלווה את יפן מאז המונדיאל הראשון שלה בצרפת 1998, והיא חזרה על עצמה גם בקטאר לפני ארבע שנים. אלא שהפעם בטקסס, הטירוף התרבותי עבר גם אל מחוץ לכתלי האצטדיון: בתיעודים ויראליים שרצים ברשתות החברתיות, נראו מאות אוהדים יפנים חוגגים ברחובות דאלאס בצורה שלא רואים באף מדינה אחרת.

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האוהדים התקבצו סמוך לצומת מרכזי בעיר, והמתינו בסבלנות מופתית על המדרכה כשהרמזור להולכי הרגל היה אדום. ברגע שהרמזור התחלף לירוק, הם הסתערו בהמוניהם על מעבר החצייה, קפצו, שרו וחגגו בטירוף, אך ברגע שהאור הירוק החל להבהב כדי להתחלף, הם פינו מיד ובמשמעת עצמית מדהימה את הצומת, כדי לא להפריע לתנועת המכוניות ולו לשנייה אחת.

"טאטסו טורי אטו וו ניגוסאזו": השיעור המוסרי של יפן

ההתנהגות הזו אולי נראית יוצאת דופן לאוהד המערבי, אך עבור היפנים מדובר באורח חיים המבוסס על פתגם עתיק: "טאטסו טורי אטו וו ניגוסאזו" (Tatsu tori ato wo nigosazu), שבתרגום מילולי אומר – "הציפור שעפה אינה משאירה אחריה לכלוך", ובמשמעותו העמוקה: "החזר את המקום בדיוק כפי שמצאת אותו".

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סוציולוגים ואנשי חינוך מסבירים כי לא מדובר ב"תרבות כדורגל", אלא בחינוך בסיסי המוטמע ביפן כבר מגיל הגן. הילדים בבתי הספר ביפן הם אלו שמנקים את כיתות הלימוד ואת המסדרונות בעצמם, כחלק בלתי נפרד מתוכנית הלימודים ומחינוך מוסרי.

"ביפן מגדלים אותך מגיל אפס מתוך מחשבה שאסור לך בשום אופן להוות מטרד, להפריע או לגרום אי-נוחות לאדם אחר", מסבירים חוקרי תרבות מהמכון הגרמני ללימודי יפן בטוקיו לסוכנות הידיעות AP. "במערב אנחנו מחונכים לכך שאין צורך לנקות במרחב הציבורי או לחשוב על הסביבה באקסטרים, כי יש שירות ציבורי שיעשה את זה. ביפן ניקיון וסדר באירועים בינלאומיים הם דרך להפגין גאווה לאומית, כבוד למארחים ולחלוק את דרך החיים שלהם עם שאר העולם".