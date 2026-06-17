שמות של אמהות, פאצ'ים מוזהבים וגזירות פיפ"א: שיגעון התלבושות של מונדיאל 2026

הכתבה בקצרה:

השם החדש של האלאנד: כוכב נורווגיה משחק עם הכיתוב "Braut Haaland" על גב החולצה, כמחווה לשם נעוריה של אמו, גרי מריטה בראוט, בהתאם למסורת הנורווגית.

כוכב נורווגיה משחק עם הכיתוב "Braut Haaland" על גב החולצה, כמחווה לשם נעוריה של אמו, גרי מריטה בראוט, בהתאם למסורת הנורווגית. חולצת המיליון דולר של אמבפה: קיליאן אמבפה לובש תג ייחודי על השרוול ("Golden Boot Winner") בשל זכייתו בתואר מלך שערי מונדיאל 2022. התגים הללו יוסרו מהחולצות ויוטמעו בקלפי אספנות נדירים של חברת Topps שצפויים להימכר בלמעלה מ-1.5 מיליון דולר.

קיליאן אמבפה לובש תג ייחודי על השרוול ("Golden Boot Winner") בשל זכייתו בתואר מלך שערי מונדיאל 2022. התגים הללו יוסרו מהחולצות ויוטמעו בקלפי אספנות נדירים של חברת Topps שצפויים להימכר בלמעלה מ-1.5 מיליון דולר. הסנקציות נגד נבחרת מצרים: פיפ"א אילצה את מצרים להסיר את 7 הכוכבים מעל סמל הנבחרת שלה (המציינים זכיות באליפות אפריקה), מכיוון שחוקי המונדיאל מתירים רק כוכבים המציינים זכייה בגביע העולם עצמו.

פיפ"א אילצה את מצרים להסיר את 7 הכוכבים מעל סמל הנבחרת שלה (המציינים זכיות באליפות אפריקה), מכיוון שחוקי המונדיאל מתירים רק כוכבים המציינים זכייה בגביע העולם עצמו. פסילת החולצה של האיטי: פיפ"א פסלה את חולצת נבחרת האיטי בגלל איורים של צלליות המנציחות קרב היסטורי נגד השלטון הצרפתי מ-1803, בשל האיסור על שילוב אלמנטים פוליטיים או צבאיים על המדים.

משחקי המודניאל בארצות הברית, קנדה ומקסיקו נמצאים בעיצומם, אבל לצד הדרמות על הדשא, מתפתחת בטורניר הזה תופעה חסרת תקדים שמושכת את עיניהם של מיליוני אוהדים חדי-עין: שינויים משונים, סמלים מסתוריים וחוקי לבוש קשוחים שמשנים את פני החולצות של הכוכבים הגדולים בעולם.

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אם תהיתם למה השחקן האהוב עליכם עלה למגרש עם פאץ' מוזר או מדוע נבחרת מסוימת נאלצה להחליף תלבושת ברגע האחרון עשינו לכם סדר בכל הסודות שמאחורי חולצות מונדיאל 2026.

התעלומה של נורווגיה: למה האלאנד החליף שם?

נבחרת נורווגיה חזרה לבמה המרכזית של המונדיאל אחרי 28 שנות היעדרות, ומי אם לא ארלניג האלאנד חגג את המאורע עם צמד ענק ב-1:4 על עיראק. אלא שהאוהדים שרצו לרכוש את חולצת הנבחרת של כוכב מנצ'סטר סיטי הופתעו לגלות שעל גבה לא כתוב "Haaland", אלא "Braut Haaland".

הסיבה לכך היא מחווה אישית מרגשת של החלוץ לקרובי משפחתו. "בראוט" (Braut) הוא שם נעוריה של אמו, גרי מריטה בראוט, שהייתה בעברה אלופת נורווגיה בקרב שבע.

מדובר במנהג נורווגי מסורתי המשלב את שמות המשפחה של האם והאב (אביו הוא שחקן העבר אלף-אינגה הולאנד). בעוד שבליגה האנגלית הולאנד מסתפק בשם אביו, במונדיאל הנוכחי הוא בחר לייצג את שני הוריו בגאווה.

תוכנית ה"פאצ'ים" החשודה: חולצת המונדיאל שהופכת לקלף אספנות במיליון דולר

אחת התעלומות הגדולות של הטורניר נחשפה בעקבות מסמך הנחיות פנימי של פיפ"א שהגיע לידי התקשורת. אוהדים שמו לב שעל השרוולים של שחקנים רבים מודבקים פאצ'ים (תגים) קטנים ומשונים.

מתברר שמאחורי הלוגואים הקטנים הללו מסתתרת תעשיית ענק: פיפ"א חתמה על הסכם רישוי היסטורי עם חברת הקלפים "Topps" (בבעלות פנאטיקס), שיחל רשמית רק ב-2031, אך הפרויקט הייחודי שלו התחיל כבר עכשיו.

התגים הללו מודבקים לחולצות באמצעות דבק מיוחד (ולא בתפירה). מיד בתום המשחק, החולצות נאספות, התגים מוסרים מהן בקפידה, ובעתיד הם ישולבו בתוך קלפי אספנות פיזיים ונדירים (1/1) שייחתמו על ידי השחקנים.קלפים דומים בליגות ה-MLB וה-NFL כבר נמכרו בארה"ב בסכומי עתק של למעלה מ-1.1 מיליון דולר לקלף בודד.

מומחי אספנות מעריכים כי קלפים שיכילו את הפאצ'ים מהמונדיאל הנוכחי של לאו מסי או כריסטיאנו רונאלדו (במונדיאל האחרון שלהם) ישברו שיאים פנומנליים ויחצו בקלות את רף מיליון הדולר.

אז איזה פאצ'ים אתם רואים על המסך?

תג זהב של המונדיאל: מוענק רק לנבחרות שזכו בעבר בגביע העולם (ארגנטינה, ברזיל, גרמניה, צרפת, אנגליה, אורוגוואי וספרד). שאר הנבחרות מופיעות עם תג שחור או לבן.

תג נעל הזהב (Golden Boot): פאץ' ייחודי המוענק למלכי השערים של הטורנירים הקודמים. בטורניר הנוכחי לובשים אותו רק שלושה: קיליאן אמבפה (2022), הארי קיין (2018) וחאמס רודריגז (2014). זו הסיבה הרשמית לכך שהחולצה של אמבפה נראתה שונה משל חבריו במשחק הפתיחה מול סנגל.

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תג המורשת (Legacy): מיועד לשחקנים אגדיים שרושמים הופעה ב-5 מונדיאלים או יותר. הלובשים הרשמיים: לאו מסי, כריסטיאנו רונאלדו, לוקה מודריץ', מנואל נוייר ויוטו נגאטומו.

תג כדור הזהב וכפפת הזהב: מוענקים למצטייני הטורנירים הקודמים (כמו טיבו קורטואה, אמיליאנו מרטינס או מסי ומודריץ').

תג הבכורה (Debut): מודבק על שרוולו של כל שחקן שעולה למשחקו הראשון אי פעם במונדיאל. התגים הללו כל כך עדינים, שקפטן סקוטלנד, אנדי רוברטסון, כמעט איבד את שלו במהלך משחק הפתיחה לאחר שהדבק התרופף.

הגזירות של פיפ"א: למה מצרים והאיטי אולצו לשנות תלבושת?

לא כולם מרוצים מחוקי הלבוש הנוקשים של פיפ"א, ושתי נבחרות חטפו פגיעה ישירה רגע לפני הטורניר ואולצו לעצב מחדש את החולצות שלהן.

נבחרת מצרים והכוכבים האסורים: הפרעונים הגיעו לארה"ב גאים עם 7 כוכבים מעל סמל הנבחרת, המציינים את 7 הזכיות ההיסטוריות שלהם באליפות אפריקה. פיפ"א הטילה וטו מוחלט ודרשה להסירם מיד.

הנימוק: במונדיאל מותר להציג כוכבים אך ורק עבור זכייה במונדיאל עצמו, כדי לא לייצר בלבול אצל האוהדים שיחשבו שמצרים זכתה במונדיאל 7 פעמים.

בנוסף, המצרים אולצו להחליף את צבע המספרים והשמות בגב החולצה מזהב ללבן, כדי להגביר את הנראות.

אגב, אורוגוואי משחקת עם ארבעה כוכבים אף שזכתה בשני מונדיאלים בלבד, וזאת בשל כך שזכתה במדליית זהב באולימפיאדה לפני שהיו מונדיאלים ופיפ"א אירגנה את הטורנירים באולימפיאדה.

נבחרת האיטי וההיסטוריה הפוליטית: האיטי, שהעפילה לטורניר בצורה מרגשת, הציגה חולצה שעליה אויירו צלליות המנציחות את "קרב ורטייר" מ-1803, הקרב המפורסם שבו המורדים קרעו את הפס הלבן מטריקולור הצרפתי ויצרו את דגל האיטי העצמאית.

פיפ"א פסלה את החולצה בטענה שחוקי הלבוש אוסרים על אלמנטים ויזואליים פוליטיים או היסטוריים שיכולים להתפרש בצורה שנויה במחלוקת, ויצרנית הלבוש "סאאטה" נאלצה לייצר עבורם חולצות חלקות וחדשות בתוך ימים ספורים.