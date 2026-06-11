נבחרת דרום קוריאה נפגשת הלילה עם צ'כיה באצטדיון גוודלחרה שבמקסיקו. עבור הנבחרת האירופית מדובר בקאמבק היסטורי ומרגש לבמה המרכזית של הכדורגל העולמי לראשונה מזה 20 שנה, אלא שהפעם, הצופים בבית יבחינו בשינוי בולט במיוחד עוד לפני שריקת הפתיחה: השם שיופיע על לוח התוצאות ובגרפיקה הרשמית של פיפ"א.

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ההסבר הבירוקרטי: למה "צ'כיה" ולא "הרפובליקה הצ'כית"?

בפעם האחרונה שבה הנבחרת דרכה על דשא של מונדיאל (גרמניה 2006), היא עשתה זאת תחת השם המוכר "הרפובליקה הצ'כית" (Czech Republic). אלא שכעת, היא מופיעה בגלגולה השלישי בכדורגל הבינלאומי (לאחר פירוק צ'כוסלובקיה המיתולוגית, שהגיעה פעמיים לגמר המונדיאל ב-1934 וב-1962).

הסיבה לשינוי הנוכחי היא החלטה רשמית של הממשלה בפראג, שאימצה באופן גורף את השם המקוצר Czechia (צ'כיה) כשמה הרשמי בשפה האנגלית. המהלך אושר במהירות על ידי האו"ם והPermanent Committee on Geographical Names, מתוך תפיסה שהשם המקוצר יצמצם בלבול בקרב דוברי אנגלית, יחזק את המיתוג הבינלאומי של המדינה ויסייע לכלכלה.

ארגון פיפ"א אימץ את ההנחיה באופן מיידי עבור נבחרות הגברים והנשים של המדינה, כך שמהיום והלאה בכל הקשר ספורטיבי, תקשורתי, ספרותי או מוזיקלי השם הרשמי הוא צ'כיה (למרות שבמסמכים מדיניים רשמיים השם המלא נותר בעינו).

חילופי דורות: אף שריד ממונדיאל 2006

הקאמבק המאוחר מדגיש עד כמה הסגל הצ'כי הנוכחי נבנה מחדש. אף שחקן מהסגל של שנת 2006 כבר אינו חלק מהמערכת הלאומית. השחקן המבוגר ביותר של הנבחרת כיום הוא הקשר בן ה-35, ולדימיר דרידה, שהיה בסך הכל ילד בן 15 כשתומאש רוסיצקי ופאבל נדבד לבשו את המדים הלאומיים בגרמניה.

יחד עם זאת, לא מדובר בסגל חסר ניסיון. מרבית השחקנים, ובראשם כוכב באייר לברקוזן פטריק שיק, מחזיקים בניסיון עשיר בטורנירים גדולים, לאחר שצ'כיה הצליחה להעפיל לכל אליפויות אירופה (יורו) ברציפות מאז שנת 1996.

המומנטום המקצועי ומסע התלאות הגיאוגרפי

צ'כיה מגיעה להתמודדות הלילה כשהיא נמצאת בכושר שיא קבוצתי. האירופאים מחזיקים ברצף מרשים של שישה ניצחונות רצופים בכל המסגרות, ואף הצליחו למצוא את הרשת בשבעת משחקיהם האחרונים. הנתונים מראים כי צ'כיה מציגה נטייה מובהקת לפתוח משחקים בסערה, כאשר היא מובילה בתום המחצית הראשונה ב-60% ממשחקיה האחרונים.

מנגד, דרום קוריאה מציגה קו הגנתי יציב וקשוח במיוחד. הקוריאנים היו הנבחרת האסייתית היחידה שסיימה את שלב המוקדמות ללא שום הפסד, ובמשחקי ההכנה האחרונים שלהם הציגו מאזן של שני ניצחונות על האפס עם שישה שערים זכות, כשהם מתבססים על היכולת הפנומנלית של הקפטן יונג מין סון באגף שמאל.

מעבר ליריבות על הדשא, מחכה לצ'כים אתגר לוגיסטי לא פשוט במהלך שלב הבתים. מחנה האימונים המרכזי של הנבחרת ממוקם בצפון טקסס, וממנו הם ייאלצו לטוס מרחקים עצומים:

משחק 1 (הלילה): מול דרום קוריאה בגוודלחרה, מקסיקו.

משחק 2 (18 ביוני): מול דרום אפריקה באטלנטה, ג'ורג'יה (ארה"ב).

משחק 3 (25 ביוני): מול המארחת מקסיקו במיאמי/מקסיקו סיטי.

בסך הכל, הנבחרת צפויה לגמוע למעלה מ-3,100 מיילים (כ-5,000 קילומטרים) רק בתוך שלב הבתים, כשזה לעצמו נתון מאתגר, אך דומה למרחקים שיעברו נבחרות גדולות אחרות בטורניר המבוזר הזה, כמו נבחרת אנגליה.