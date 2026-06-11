אמריקניזציה של כדורגל: הגימיקים של פיפ"א שיטריפו את מונדיאל 2026

מונדיאל 2026, שייפתח הלילה (חמישי) באצטדיון האצטקה המיתולוגי במקסיקו סיטי, שובר מראש את כל שיאי הגודל והלוגיסטיקה עם 48 נבחרות ו-104 משחקים. אך מעבר לכדורגל, הטורניר הנוכחי ייזכר כרגע שבו פיפ"א לקחה את המושג "מסחור" והזניקה אותו למימד חדש לחלוטין. שני פרויקטים טכנולוגיים וצרכניים חדשים, שנחשפו רגע לפני שריקת הפתיחה, מדגימים בדיוק איך נראית האמריקניזציה בכדורגל המודרני.

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

>>> רשימת השחקנים המלאה של הנבחרות למונדיאל 2026 <<<

>>> מונדיאל 2026: לוח המשחקים, השעות והבתים <<

הפאטצ'ים החדשים

הבשורה הראשונה והדרמטית ביותר מגיעה משיתוף הפעולה ההיסטורי של פיפ"א עם ענקית קלפי האספנות Topps/Fanatics. במסגרת המיזם, כל שחקן שעולה למשחק הראשון שלו אי פעם במסגרת המונדיאל, ילבש חולצה רשמית ועליה "פאטץ' בכורה" (Debut Patch) מיוחד בחלק הימני העליון של החזה.

הפקה ובינה מלאכותית: דניאל זינגר/i24NEWS

הקאץ' הגאוני מגיע בשריקת הסיום: מיד עם תום המשחק, החולצות ייאספו, התגים יקולפו מהן בצורה ידנית ומקצועית, ויוטמעו באופן פיזי בתוך קלפי אספנות ייחודיים מסוגם בעולם (1-of-1). המיזם צפוי לייצר למעלה מ-600 קלפי בכורה יקרים מפז.

בנבחרת אנגליה בלבד, 18 שחקנים (ביניהם אליוט אנדרסון, קובי מאינו, ואולי ואטקינס) יענדו את הפאטץ' לראשונה. אליהם יצטרפו כוכבי על כמו לאמין ימאל (ספרד) וארלינג האלאנד (נורווגיה).

עם זאת, האספנים ייאלצו לגלות סבלנות ברזל: הסכם הרישוי המלא בין פיפ"א ל-Topps ייכנס לתוקף רשמי רק בשנת 2031.

המשמעות היא שהקלפים ההיסטוריים של ימאל והאלאנד מהטורניר הנוכחי יינעלו בכספות של החברה למשך חמש שנים לפחות, ורק אז ישוחררו לשוק בקופסאות תחביב (Hobby Boxes) מיוחדות, ששווין בשוק המשני עשוי להגיע למאות אלפי דולרים.

לקריאה נוספת:

>>> המונדיאל צפוי להזרים 41 מיליארד דולר לכלכלה העולמית

>>> חגיגה של כדורגל - ומסכים: זינוק במכירת טלוויזיות לקראת המונדיאל

>>> המשחק האמיתי: הכסף הגדול של מונדיאל 2026

קנו לכם שילוט באצטקה: ה-"Super Shoutout" ב-79 דולר

בזמן ששוק האספנות פונה למשקיעים הכבדים, פיפ"א מצאה דרך לחלוב כסף מהיר גם מהאוהד הממוצע בבית, באמצעות שירות בשם "Super Shoutout".

אלא שבמקרה הזה, נראה שהארגון פתח תיבת פנדורה שמזמינה את כל הטרולים של הרשת לחגוג על הבמה הגדולה בעולם.

החל מהלילה, אוהדים מכל העולם יכולים לשלם 79 דולר בלבד (לאחר הנחה מ-99 דולר) כדי לרכוש משבצת טקסט חופשית על מסכי הענק של האצטדיונים המארחים. האוהד בוחר משחק, מזין את שמו ואת הנבחרת המועדפת עליו, והודעתו מוקרנת בלייב במהלך דקות המשחק, לעיניהם של עשרות אלפים ביציע ומיליוני צופים בבית.

המכירות למשחקי הפתיחה הגדולים כבר אזלו לחלוטין, ופורומי האוהדים ברשת, ובראשם פלטפורמת Reddit, התמלאו מיד בתגובות משועשעות מהפוטנציאל ההרסני של המהלך. הניסיון הדיגיטלי מוכיח ששמות פיקטיביים בעלי כפל משמעות גס או מסרים פוליטיים מתוחכמים תמיד מוצאים דרך לעקוף את המערכת.

"לתת לאנשים רנדומליים לכתוב על מסכי ענק מול חצי עולם זה רעיון מבריק, זה בטוח אף פעם לא נגמר באסון", כתב אחד הגולשים בציניות. פיפ"א מיהרה להרגיע והבהירה בצ'ק-אאוט כי כל מסר יעבור סינון אנושי ודיגיטלי קפדני וכי תוכן פוגעני או מטעה ייפסל מיידית.

רוצים חתיכה מהדשא של הגמר?

לקינוח, אם הקרנה על המסך לא מספיקה לכם, פיפ"א מציעה את חבילת ה-"Walk of Fans" לקראת משחק הגמר ב-19 ביולי בניו ג'רזי: תמורת 159.90 דולר, שמו של האוהד יידפס על גבי השטיח הרשמי שעליו יצעדו השחקנים בעלייה למגרש. לאחר הטורניר, השטיח ייחתך והחלק עם השם יישלח לאוהד ממוסגר הביתה.