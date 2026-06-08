עם 48 נבחרות ושיא היסטורי של 104 משחקים, הטורניר הנוכחי בצפון אמריקה הוא לא רק אירוע הספורט הגדול אי פעם, אלא בעיקר מכונת מזומנים חסרת תקדים. פיפ"א צופה בגאווה ומשלמת כ-30 מיליארד דולר למדינות המארחות, אך ניתוח של הנתונים מגלה מי באמת גוזר את הקופון?

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ארצות הברית אדישה, מקסיקו חוגגת את הבוסט הכלכלי

בעוד שפיפ"א מפזרת הבטחות על רווחי עתק, אנליסטים פיננסיים מורידים את הציפיות אל קרקע המציאות ומסבירים שההשפעה על המשק האמריקאי תהיה כמעט בלתי מורגשת. עבור אימפריה כלכלית בסדר הגודל של ארה"ב, תוספת של כמה מיליארדי דולרים היא בקושי טיפה בים, וכבר כעת רשתות בתי מלון רבות במדינה מדווחות על קצב הזמנות חדרים שנמצא הרחק מתחת לתחזיות המוקדמות שלהן.

המרוויחה הגדולה והאמיתית של הטורניר הזה היא מקסיקו. מכיוון שהכלכלה המקסיקנית נשענת בצורה כבדה על תעשיית התיירות והמלונאות, לכסף שיזרימו מאות אלפי האוהדים הזרים יש משקל עצום. על פי הערכות האנליסטים, המונדיאל צפוי להקפיץ את התוצר המקומי הגולמי (GDP) של מקסיקו בעד חצי אחוז (0.5%), כאשר הערים המארחות – גוואדלחרה, מונטריי ומקסיקו סיטי – ייהנו מהזרמת המזומנים החזקה והמשמעותית ביותר.

האמריקניזציה של הכרטיסים: 10,000 דולר למושב פרימיום

השינוי הכלכלי הדרמטי ביותר עבור האוהדים המסורתיים בטורניר הנוכחי הוא אימוץ שיטת "התמחור הדינמי" (Dynamic Pricing) של פיפ"א, המקובלת בשוקי הבידור והספורט בארה"ב. המשמעות: מחירי הכרטיסים אינם קבועים, אלא משתנים ומטפסים בזמן אמת בהתאם לרמות הביקוש בשוק.

השיטה הזו מובילה לתוצאות אבסורדיות שמדירות את הקהל הפשוט מהמגרשים: כרטיסים רגילים לחלוטין לשלב הבתים כבר מטפסים לרף של 700 דולר. כרטיסים למשחק הפתיחה של נבחרת ארה"ב בלוס אנג'לס נמכרו במחיר שיא של 4,105 דולר למושב. מושבי פרימיום למשחק הגמר הגדול בניו ג'רזי כבר חוצים בקלות את קו ה-10,000 דולר.

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בשוק היד השנייה הרשמי ("FIFA Marketplace") נרשמו לאחרונה כרטיסי VIP לגמר שהוצעו למכירה בסכום בלתי נתפס של יותר מ-2 מיליון דולר.

נשיא פיפ"א, ג'אני אינפנטינו, הגן על המדיניות וטען כי המחירים הגבוהים הם פשוט שיקוף ישיר של היצע וביקוש בשוק יקר כמו השוק האמריקאי, והוסיף בבדיחות הדעת: "אם מישהו באמת יקנה כרטיס לגמר ב-2 מיליון דולר, אני אישית אביא לו נקניקייה וקולה למגרש כדי לוודא שיש לו חוויה נהדרת".

ארגוני אוהדים רשמיים באירופה (FSE) לא ממש צחקו מהבדיחה, והגישו לאחרונה תביעה רשמית נגד פיפ"א לנציבות האירופית בגין "תמחור מופרז וחסר פרופורציה".

בונוסים חשאיים ועלויות טיסה מטורפות

המשחק הכלכלי מגיע גם לכיסים של השחקנים עצמם. ההתאחדויות הלאומיות מציעות מענקי עתק ובונוסים כספיים על התקדמות בטורניר, אך רובם נשמרים תחת מעטה סודיות כבד. נבחרת גרמניה נחשבת לשקופה ביותר – שחקני סגל הנבחרת שזכו במונדיאל 2014 קיבלו בונוס של 300,000 אירו כל אחד, והציפייה היא שהמספרים בטורניר הנוכחי יהיו גבוהים משמעותית. מנגד, הפערים הכלכליים בעולם צפים גם כאן: בטורנירים קודמים, נבחרות מאפריקה (כמו קמרון וגאנה) נכנסו לשביתות וסכסוכים קשים עם ראשיהן בשל מענקים נמוכים של חמש ספרות בלבד.

לבסוף, גם הנסיעות עצמן יעלו הון עתק. המרחק הגיאוגרפי הקיצוני ביותר בטורניר הנוכחי – בין העיר ונקובר שבקנדה למיאמי שבארה"ב – עומד על לא פחות מ-4,507 קילומטרים. אוהד שירצה ללוות את נבחרתו בשלושת משחקי שלב הבתים בלבד (לדוגמה: בין יוסטון, טורונטו וניו ג'רזי) ייאלץ לגמוע מרחק מטורף של למעלה מ-2,600 קילומטרים בטיסות פנימיות בלבד.

המרחקים האלו הופכים את הטורניר לא רק ליקר ביותר אי פעם, אלא גם לאירוע המזהם ביותר בהיסטוריה של הספורט, עם צפי פליטות של כ-15 מיליון טונות של פחמן דו-חמצני.