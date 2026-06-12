מגרעינים ועד חטיפי פירות: מה הישראלים ינשנשו במונדיאל 2026?

משחקי מונדיאל 2026 יוצאים היום (חמישי) לדרך, ואיתם גם אחת המסורות הישראליות הוותיקות: הנשנושים מול המסך. אלא שאם בעבר הסתפקו הצופים בקערת גרעינים או פיצוחים, השנה נראה שהתפריט סביב המשחקים מגוון הרבה יותר.

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לצד הפיצוחים הוותיקים, שהמשיכו לשמור על מעמדם בהרכב הפותח, נכנסו בשנים האחרונות גם מוצרים חדשים כמו פירות מיובשים, ירקות מיובשים וחטיפים המבוססים על פירות שעברו תהליכי הקפאה וייבוש מיוחדים. חלק מהמוצרים הללו הפכו ללהיט ברשתות החברתיות, ומשם עשו את דרכם למדפי הסופר ולשולחנות האירוח.

גם ענף המסעדנות זיהה את המגמה. לקראת הטורניר מציעים עסקים רבים מארזי צפייה מיוחדים, מהדורות מוגבלות ושילובים מקוריים של אוכל רחוב, מטבח אסייתי ופיצוחים - הכל במטרה להפוך כל משחק לאירוע חברתי של ממש.

עם זאת, מומחים מזכירים שגם כשמדובר בפירות וירקות, לא כל נשנוש נחשב בהכרח לבריא. תהליכי הייבוש והעיבוד עשויים לרכז סוכרים וקלוריות, ולכן גם כאן ההמלצה היא לצרוך במידה.

דבר אחד כבר ברור: הישראלים של מונדיאל 2026 מחפשים הרבה יותר מסתם גרעינים. הם רוצים חידושים, טרנדים וטעמים חדשים, גם אם את החשבון התזונתי יעשו רק אחרי שריקת הסיום של הטורניר.