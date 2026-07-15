חצי גמר המונדיאל: אנגליה נגד ארגנטינה | עדכונים שוטפים
יממה לאחר הניצחון של ספרד על צרפת: ארגנטינה ואנגליה נפגשו לחצי הגמר השני של המונדיאל • אנגליה רוצה לעלות לגמר ולנקום על גמר היורו מ-2024, וארגנטינה מעוניינת לזכות בפעם השנייה ברציפות במונדיאל
אביחי דלאלסגן מנהלת הדיגיטל ב-i24NEWS
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ספרד מחכה ליריבה: נבחרת ארגנטינה ונבחרת אנגליה נפגשו הערב (רביעי) לחצי הגמר השני של המונדיאל, יממה לאחר הניצחון של ספרד על צרפת. אנגליה רוצה לעלות לגמר ולנקום על גמר היורו מ-2024 וארגנטינה רוצה שחזור של הניצחון ממונדיאל 1986 ולזכות בפעם השנייה ברציפות במונדיאל.
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דקה 55: אנתוני גורדון העלה את אנגליה ל-0:1
אחרי 24 דקות משחק, עם הרבה כעסים ומעט כדורגל, השופט הוציא את הנבחרות להפסקת שתייה
משחק חצי הגמר השני בין ארגנטינה לאנגליה יצא לדרך!
פיפ"א אישרה את הבקשה ה"סודית" של ארגנטינה נגד אנגליה
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