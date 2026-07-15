חצי גמר המונדיאל: אנגליה נגד ארגנטינה | עדכונים שוטפים

ספרד מחכה ליריבה: נבחרת ארגנטינה ונבחרת אנגליה נפגשו הערב (רביעי) לחצי הגמר השני של המונדיאל, יממה לאחר הניצחון של ספרד על צרפת. אנגליה רוצה לעלות לגמר ולנקום על גמר היורו מ-2024 וארגנטינה רוצה שחזור של הניצחון ממונדיאל 1986 ולזכות בפעם השנייה ברציפות במונדיאל.

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