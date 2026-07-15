חצי גמר מונדיאל 2026: פיפ"א אישרה את הבקשה ה"סודית" של ארגנטינה נגד אנגליה

התאחדות הכדורגל הארגנטינאית הגישה בקשה מיוחדת לפיפ"א, שאישרה אותה רשמית, ללבוש את מדי החוץ הכחולים-כהים שלהם הערב (רביעי) בחצי הגמר, למרות שאנגליה רשומה כנבחרת האורחת של המשחק ותלבש לבן קלאסי.

מאחורי ההחלטה ה"אופנתית" הזו עומדת היסטוריה עמוקה, רוויית אמונות טפלות ודם רע בין שתי האימפריות. ארגנטינה לבשה את המדים הכחולים בשני הניצחונות הכי מפורסמים ואיקוניים שלה על נבחרת שלושת האריות - ברבע הגמר של מונדיאל 1986 (משחק "יד האלוהים" ושער המאה של דייגו מראדונה), ובשמינית הגמר של מונדיאל 1998 (המשחק שבו דוד בקהאם הורחק לאחר שבעט בדיאגו סימאונה). מנגד, בשני המקרים שבהם עלתה ארגנטינה מול אנגליה במדי הפסים המסורתיים שלה (תכלת-לבן), היא ירדה מנוצחת - במונדיאלים של 1966 ו-2002.

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תומאס טוכל: "אם היו לי אמונות טפלות - הייתי עושה אותו דבר"

מי שהופתע לחלוטין לשמוע על האמונה הטפלה של יריבתו הוא מנג'ר אנגליה, תומאס טוכל. במסיבת העיתונאים לקראת המשחק בחצי הגמר נראה הגרמני מבולבל למדי כשנשאל על משמעות החולצה הכחולה.

"דיברתם עם האדם הלא נכון. אין לי מושג באיזה מדים אנחנו עולים עד החימום של מחר", הודה טוכל בחיוך, אך לאחר שהוסבר לו הרקע ההיסטורי, החמיא לארגנטינאים: "אם היה להם שמץ של אמונה טפלה לגבי זה, אז שיהיה להם לבריאות, מגיע להם קרדיט על המחשבה. גם לי יש את שגרת הטקסים שלי כדי להישאר רגוע וממוקד במהלך היום, אבל אני לא מתכוון לחשוף אותה בפניכם כי אם אספר לכם, זה פשוט יפסיק לעבוד".