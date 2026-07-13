חצי גמר מונדיאל 2026: הבקשה החריגה של ארגנטינה רגע לפני המשחק עם אנגליה

האם אלופת העולם המכהנת, נבחרת ארגנטינה, החלה להפעיל לוחמה פסיכולוגית מחוץ למגרש? יומיים בלבד לפני חצי גמר מונדיאל 2026 מול נבחרת אנגליה, בתקשורת הארגנטינאית דווח היום (שני) כי ההתאחדות הארגנטינאית הגישה בקשה מיוחדת וחריגה לפיפ"א הנוגעת למדים איתם תעלה למגרש.

על פי העיתונאי הארגנטינאי גסטון אדול, המלווה את הנבחרת מקרוב, ליונל סקאלוני ושחקניו ביקשו אישור רשמי לא ללבוש את מדי הפסים המסורתיים בתכלת-לבן, אלא לעלות דווקא עם חולצות החוץ הכחולות-כהות שלהם.

הבקשה טרם אושרה על ידי פיפ"א, וההחלטה הסופית צפויה להתקבל מחר, פחות מ-24 שעות לפני שריקת הפתיחה. אנגליה, שהוגדרה כנבחרת המארחת של ההתמודדות, צפויה לעלות במדיה הלבנים הקלאסיים.

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ההיסטוריה המפחידה של החולצה הכחולה

אמנם אין שום הסבר רשמי מצד המשלחת הארגנטינאית למהלך, אך חובבי הספורט וההיסטוריה מבינים בדיוק מה עומד מאחוריו. עבור האנגלים, לחולצה הכחולה של ארגנטינה יש קשר ישיר לטראומות הגדולות ביותר שלהם בגביע העולם.

במונדיאל 1986, ארגנטינה לבשה את המדים הכחולים ברבע הגמר המפורסם, שבו כבש דייגו מראדונה את שער "יד האלוהים" הידוע לשמצה בדרך לניצחון 1:2. במונדיאל 1998, שוב במדים כחולים, ארגנטינה הודחה את אנגליה מהטורניר בשמינית הגמר, במשחק שזכור בעיקר בשל הכרטיס האדום שנשלף לדייוויד בקהאם לאחר שבעט בדייגו סימאונה.

בארגנטינה מנסים כעת לשחזר את ההיסטוריה ולייצר המשכיות מול היריבה המרה, איתה לא נפגשו מאז משחק ידידות בשנת 2005. במהלך המונדיאל הנוכחי, ארגנטינה לבשה את מדי החוץ הכחולים רק פעם אחת, בניצחון על ירדן בשלב הבתים.

"קבאלה": הטירוף הארגנטינאי לאמונות טפלות

באנגליה מאשימים את היריבה במשחק פסיכולוגי, בארגנטינה מדובר פשוט בדרך חיים המכונה "קבאלה" (Cábala), המונח המקומי לאמונות טפלות וטקסים קבועים.

על פי סקרים שנערכו במדינה ופורסמו ב-BBC, אחד מכל ארבעה ארגנטינאים מודה שהוא מנהל טקסים קבועים כדי "לעזור" לנבחרת לנצח. אלו כוללים צפייה במשחק בדיוק עם אותו הרכב אנשים, ישיבה על אותה כורסה קבועה, או לבישת אותם הבגדים לאורך כל הטורניר מבלי לכבס אותם.

המסורת הזו מושרשת עמוק גם בתוך הנבחרת עצמה לאורך השנים. במונדיאל 1978, השחקנים טולו גאלגו ודניאל פסארלה נהגו לצפות בסרטי אימה יחד בלילה שלפני משחקים כדי להביא מזל. במונדיאל 1986, המאמן האגדי קרלוס בילארדו הכריח את שחקניו לשבת באותם המושבים בדיוק באוטובוס הקבוצתי בדרך לאצטדיון.

מחר נדע האם פיפ"א תזרום עם ה"קבאלה" התורנית של מסי וחבריו, או תאלץ אותם לחזור לפסים המסורתיים.