האם הכדורגל סוף סוף חוזר הביתה? נבחרת אנגליה העפילה לחצי גמר מונדיאל 2026 לאחר דרמת ענק וניצחון 1:2 על נורבגיה בתום הארכה במיאמי. למרות שהחבורה של תומאס טוכל רחוקה מלהרשים או להציג כדורגל מרהיב ששוטף את המגרש, היא מחזיקה בנשק שובר שוויון שמצליח להכריע משחקים ברגעי הייאוש העמוקים ביותר: ג'וד בלינגהאם.

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כאשר כל העיניים ברבע הגמר הופנו לדו-קרב הענקים בין הארי קיין לארלינג הלאנד, שני החלוצים נותרו שקטים יחסית בחום הכבד של פלורידה. מי שלקח את הבמה, שוב, היה קשר ריאל מדריד שהוכיח שהוא האיש של אנגליה למשימות מיוחדות.

בעקבות דייגו מראדונה: המספרים המטורפים של בלינגהאם

בלינגהאם בן ה-23 מציג טורניר פנומנלי מבחינה אישית, והמספרים שלו בשלבי הנוקאאוט כבר מציבים אותו בשורה אחת עם הגדולים ביותר בהיסטוריה.

אפקט מראדונה: לאחר הצמד שהפציץ מול מקסיקו בשמינית הגמר, בלינגהאם כבש צמד נוסף גם מול נורבגיה. בכך הוא הפך לשחקן הראשון מאז דייגו מראדונה במונדיאל 1986 שמבקיע שני שערים ומעלה בשני משחקי נוקאאוט רצופים באותו טורניר.

חצי גמר מונדיאל 2026: המשחקים, הסגלים, לוח הזמנים המלא

מלך השערים הצעיר: בלינגהאם העלה את מאזנו ל-6 שערים בטורניר הנוכחי (ו-7 שערים בסך הכל במשחקי גביע העולם). רק קיליאן אמבפה (12) כבש יותר שערים בהיסטוריית המונדיאלים בגיל 23 ומטה.

היסטוריה אנגלית: כל ששת השערים של הקשר הגיעו מהשדה, ללא פנדלים, נתון המהווה שיא כל הזמנים לשחקן אנגלי בטורניר מונדיאל בודד.

"מי עוד?" צעק בלינגהאם לעבר הקהל לאחר שער הניצחון הדרמטי בהארכה, כשהוא מנצל הדיפה רעה של השוער הנורבגי ניילאנד לאחר בעיטה עוצמתית של מורגן רוג'רס. חגיגת הידיים המושטות לצדדים שלו הפכה כבר לסימן ההיכר של הטורניר.

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שובר השיאים בשער: הנתון האדיר של ג'ורדן פיקפורד

לצד בלינגהאם בהתקפה, אנגליה רשמה ברבע הגמר הישג היסטורי גם בחלק האחורי. שוער הנבחרת, ג'ורדן פיקפורד, פתח בהרכב ורשם את הופעתו ה-18 במשחקי גביע העולם.

בכך עקף פיקפורד את שוער העבר האגדי פיטר שילטון והפך לשיאן ההופעות הרשמי של אנגליה במונדיאלים בכל הזמנים. שילטון מחזיק עדיין בשיא רשתות נקיות (10), אך פיקפורד כבר השתווה לגורדון בנקס במקום השני עם 6 משחקים ללא ספיגה בקריירת המונדיאל שלו, והוא רחוק הצלה אחת בלבד מלעקוף את בנקס גם במספר ההצלות הכולל בטורניר (32 פיקפורד לעומת 33 של בנקס).

בנוסף, פיקפורד מחזיק בנתון מיוחד למונדיאל 2026: בזכות טווח הבעיטה הארוך והמדויק שלו, הוא אחד מארבעה שוערים בלבד בטורניר כולו שהצליחו לייצר מצב הבקעה מובהק (Key Chance) עבור הנבחרת שלהם.

האם "המומנטים" יספיקו מול מסי וארגנטינה?

מאז שנת 2018, נבחרת שלושת האריות הגיעה לחצי הגמר בארבעה טורנירים גדולים (מונדיאלים ויורו), כמות זהה לכל חצאי הגמר אליהם הגיעה המדינה בכל תולדותיה לפני כן. המנטליות האנגלית תחת תומאס טוכל השתנתה: זו נבחרת שלא בהכרח מוחצת את היריבות שלה, אלא יודעת לסבול, לגרד ניצחונות בשיניים ולהסתמך על איכות אישית ברגעי ההכרעה.

במשחק הבא מחכה להם המבחן הגדול ביותר: מפגש טעון והיסטורי מול אלופת העולם המכהנת, ארגנטינה של ליאו מסי, לראשונה על במת המונדיאל מאז שנת 2002. השאלות סביב היכולת הקבוצתית של אנגליה עדיין רבות, אך כל עוד ג'וד בלינגהאם נמצא על המגרש ובכושר הנוכחי שלו, 60 שנות הסיוט של האנגלים בהחלט יכולות להגיע לסיומן.