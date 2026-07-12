חצי גמר מונדיאל 2026: מחירי הכרטיסים צנחו בעשרות אחוזים

יומיים בלבד נותרו לשריקת הפתיחה של חצאי גמר מונדיאל 2026, ונתונים חדשים מראים כי שוק כרטיסי היד-שנייה (השוק המשני) חווה ירידת מחירים חדה. על פי נתוני פלטפורמת השוואת הכרטיסים SeatPick, שפורסמו היום (ראשון) מחיר הכניסה הממוצע למשחקי חצי הגמר וגמר צנח ב-33.5% במהלך השבוע האחרון בלבד.

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הסיבה המרכזית להתקררות השוק היא הדחתן המוקדמת של שלוש המדינות המארחות - ארצות הברית, קנדה ומקסיקו. היעדרן של נבחרות מקומיות בשלבים המכריעים הפחית דרמטית את כמות האוהדים המקומיים שיכולים להגיע למשחקים בהתראה קצרה, בעוד שהיצע הכרטיסים בשוק המשני רק הולך וגדל.

צרפת נגד ספרד: הצניחה החדה ביותר

הירידה הדרמטית ביותר נרשמה לקראת חצי הגמר הראשון בין צרפת לספרד, שייערך ב-14 ביולי בארלינגטון, טקסס. מחיר הכרטיס הזול ביותר (Get-In) למפגש הענקיות האירופי עומד כעת על 3,327 שקלים בלבד, נפילה חדה של 58.4% בתוך שבוע אחד.

המחיר הממוצע לכרטיס למשחק זה עומד על 6,843 שקלים, כאשר בשוק מוצעים כרגע למכירה למעלה מ-15,300 כרטיסים. זהו היצע הכרטיסים הגבוה ביותר מבין משחקי חצי הגמר, המייצר הזדמנות מצוינת לרוכשים הישראלים והבינלאומיים.

אנגליה נגד ארגנטינה: ביקוש כפול

מנגד, חצי הגמר השני שייערך באטלנטה בין אנגליה לארגנטינה מציג תמונה שונה לחלוטין ושומר על ביקוש שיא. מחיר הכניסה למשחק זה עומד על 6,531 שקלים, כמעט כפול מהמשחק המקביל והמחיר הממוצע לכרטיס מגיע ל-13,586 שקלים. אמנם חלה ירידה שבועית מסוימת של כ-24%, אך בשלושת הימים האחרונים המחיר דווקא זינק ב-12.8%. הזינוק נובע בעיקר מכך שזהות העולות נקבעה סופית רק אתמול, דבר שהצית גל ביקוש ראשוני מצד אוהדי שתי הנבחרות, שנלחמים על כ-10,000 כרטיסים בלבד שנותרו זמינים בשוק.

גם מחיר הגמר בניו ג'רזי נחתך

המגמה הזו לא פוסחת גם על משחק הגמר הרשמי של הטורניר, שייערך ב-19 ביולי באצטדיון MetLife בניו ג’רזי. כרטיס כניסה זול לגמר, שעלה הון עתק רק לפני ימים אחדים, נחתך ב-29% בשבוע האחרון ומחירו עומד כעת על 15,849 שקלים. מי שיבקש לרכוש כרטיס במקום טוב יותר יאלץ להיפרד ממחיר ממוצע של 35,424 שקלים, כאשר בשוק זמינים כעת 13,563 כרטיסים.

"ככל שהטורניר מתקדם, אנחנו רואים שהביקוש כבר לא נקבע רק לפי חשיבות המשחק, אלא בעיקר לפי זהות הנבחרות שמעפילות", מסביר גלעד זילברמן, מנכ”ל ומייסד שותף של SeatPick. "אנגליה וארגנטינה ממשיכות למשוך ביקוש גבוה מאוד, בעוד שהמפגש בין צרפת לספרד מציע כיום הרבה יותר הזדמנויות לרוכשים. השוק עדיין מתאזן, ואוהדים שממתינים לרגע האחרון יכולים למצוא מחירים נמוכים משמעותית מאלה שנראו רק לפני מספר ימים".