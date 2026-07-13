מונדיאל 2026 ברגעי ההכרעה: לאחר 100 משחקים מורטי עצבים, הטורניר הגדול בהיסטוריה הגיע לישורת האחרונה עם ארבע נבחרות ענק - צרפת, ספרד, אנגליה וארגנטינה. מדובר בפעם השלישית בלבד בהיסטוריה של גביע העולם שבה כל ארבע המעפילות לחצי הגמר הן אלופות עולם לשעבר (אחרי המונדיאלים האגדיים של 1970 ו-1990).

>>> הצטרפו לערוץ הוואטסאפ החדש של i24NEWS עברית <<<

לקראת שריקת הפתיחה של חצאי הגמר, מחשב העל של רשת הסטטיסטיקה העולמית Opta הריץ 25,000 סימולציות של המשחקים הנותרים.

צרפת פייבוריטית, דשאן בדרך להיסטוריה

על פי תחזית מחשב העל, צרפת היא המועמדת המובילה לזכייה בטורניר. החבורה של דידייה דשאן מציגה דומיננטיות מוחלטת בטורניר, כשקיליאן אמבפה מוביל את טבלת כובשי הטורניר עם 8 שערים (במשותף עם ליאו מסי), ולצידו עוסמאן דמבלה עם 5 שערים.

בכך הפכה צרפת לנבחרת הראשונה מזה 24 שנים שמציגה שני שחקנים עם 5 שערים ומעלה באותו טורניר (מאז ברזיל של רונאלדו וריבאלדו ב-2002).

חצי הגמר מול ספרד שייערך בארלינגטון, טקסס, יהיה משחקו ה-26 של דשאן על הקווים בגביע העולם – ובכך הוא ישבור את שיאו ההיסטורי של הלמוט שן הגרמני, בטורניר האחרון שלו כמאמן הטריקולור. מודל הסטטיסטיקה מעניק לצרפת 57.7% לעבור את ספרד ולהעפיל לגמר שלישי ברציפות, ו-34.0% לזכות בגביע כולו.

ספרד: חומת ההגנה נפרצה, הנס מגיע מהספסל

מנגד, ספרד של לואיס דה לה פואנטה מגיעה לחצי הגמר כשהיא מחזיקה ברצף הבלתי מנוצח הארוך ביותר בתולדותיה – 36 משחקים רצופים ללא הפסד.

ברבע הגמר נגד בלגיה ספגה "לה רוחה" את שערה הראשון בטורניר (אחרי 649 דקות נקיות), אך שוב היה זה ה"סופר-סאב" מיקל מרינו שכבש שער ניצחון דרמטי והעלה אותה לחצי הגמר השני בלבד בתולדותיה.

מחשב-העל מעניק לספרד 42.3% להעפיל לגמר, אך מציב אותה כפייבוריטית השנייה לזכייה בטורניר כולו עם 23.4%. ההערכה במודל היא שמי שתנצח במפגש הענקיות האירופי הזה ביום שלישי – היא זו שגם תניף את הגביע העולמי.

אנגליה נגד ארגנטינה: משחק שיוויוני, טעון ומרתק

בחצי הגמר השני שייערך באטלנטה, מחכה לנו המפגש הטעון והמרתק ביותר מזה 24 שנים בין אנגליה לארגנטינה.

אנגליה מגיעה למעמד אחרי קאמבק קשה מול נורבגיה, שם ג'וד בלינגהאם רשם צמד משחקים שני ברציפות בשלבי הנוקאאוט עם שערי ענק (הראשון לעשות זאת מאז דייגו מראדונה ב-1986). נבחרת שלושת האריות של תומאס טוכל מציגה יעילות קטלנית, ומחשב העל מציב אותה עם יתרון קל של 50.9% להעפיל לגמר ראשון מאז 1966, וסיכוי של 21.9% לזכייה היסטורית.

מנגד, אלופת העולם המכהנת ארגנטינה מגיעה אחרי קרב מפרך מול שווייץ שהוכרע בהארכה משער של חוליאן אלברס. עבור האלביסלסטה זה היה משחק ההארכה ה-13 בתולדותיהם במונדיאלים (שיא כל הזמנים), כאשר ב-11 מתוכם הם יצאו עם היד על העליונה.

למרות היותם מחזיקי הגביע, מחשב-העל מעניק להם את הסיכוי הנמוך ביותר מבין ארבע הנותרות לזכות בטורניר - 20.6% בלבד, כאשר הסיכוי שלהם לעבור את האנגלים עומד על 49.1% - מה שמבטיח דרמת ענק שנמצאת לחלוטין על התפר של הטלת מטבע.