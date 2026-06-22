קבלו את המלך הרשמי של הגביע העולמי. לאו מסי הפך הערב (שני) באופן רשמי לגדול כובשי כל הזמנים במונדיאלים, עם 18 שערים. אלופת העולם ניצחה 0:2 את אוסטריה במשחק השני בטורניר, שמרה על מאזן מושלם ועלתה לשלב הבא.

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הפרעוש שכבש את השער הראשון של ארגנטינה בדקה ה-39, עבר את מירוסלב קלוזה הגרמני, שאליו השתווה עם השלושער שכבש בשבוע שעבר נגד אלג'יריה. כך או כך, מסי כבר סופר חמישה שערים במונדיאל הנוכחי, ב-2022 היו לו שבעה, ב-2018 אחד בלבד, ב-2014 ארבעה וב-2006 אחד בודד. חכו, זה ממש לא הסוף. בתוספת הזמן (90+4) הפרעוש השלים צמד לאחר שהשתלט על ריבאונד של עצמו בדרך לשני שלו במשחק. וואו.

המשחק דווקא נפתח דווקא בהחמצת פנדל של מסי זאת לאחר ששופטי המסך זיהו פגיעה של פוש ברגלו של לאוטרו וקראו לשופט. השופט אומנם הורה על הנקודה הלבנה, אבל הפרעוש בעט ימינה וכלל לא מצא את המסגרת. עד הסיום, ארגנטינה הצליחה להגדיל את התוצאה שוב בזכות מסי, שמן הסתם לא יישכח את הערב בו הפך לשיאן הכיבושים בתולדות גביע העולם. אנחנו כבר לא יכולים לחכות למשחק הבא של אלופת העולם.