מונדיאל בצל מלחמה: איראן תתארח בארה"ב למרות העימות בין המדינות

מונדיאל 2026 מספק תקדים חסר תקדים בעולם הכדורגל: לראשונה מאז נוסד גביע העולם ב-1930, מדינה מארחת מארחת נבחרת של מדינה שעמה היא מנהלת עימות צבאי פעיל.

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על פי חוקי פיפ"א, ארצות הברית מחויבת לאפשר את השתתפותה של נבחרת איראן בטורניר, אך בפועל הטילה שורה של מגבלות על המשלחת האיראנית. חלק מבכירי ההתאחדות האיראנית ואנשי הצוות לא קיבלו אישורי כניסה, בעוד שאוהדים ועיתונאים איראנים נתקלו אף הם בקשיים משמעותיים.

בנוסף, הרשויות האמריקניות סירבו לאפשר לנבחרת האיראנית לשהות בארצות הברית מעבר לימים הנדרשים למשחקים. בעקבות זאת נאלצה איראן להעביר את מחנה האימונים שלה לטיחואנה שבמקסיקו, ומשם תגיע למשחקיה בארצות הברית ותשוב מיד לאחריהם.

גם מבחינה מקצועית מגיעה איראן לטורניר בתנאים מורכבים. הליגה המקומית הושבתה במשך חודשים ארוכים, וחלק גדול משחקני הסגל מגיעים ללא דקות משחק משמעותיות בתקופה האחרונה. במקביל, הכוכב סרדאר אזמון נותר מחוץ לסגל על רקע מחלוקות פוליטיות וביקורת שהשמיע נגד המשטר.

בפיפ"א ממשיכים להדגיש כי הספורט צריך להישאר מחוץ לפוליטיקה, אך האפשרות שאיראן וארצות הברית ייפגשו בשלבי הנוקאאוט מעוררת דריכות רבה בקרב המארגנים. תרחיש כזה עשוי להפוך את אחד המשחקים המסקרנים בטורניר גם לאחד הרגישים ביותר מבחינה מדינית וביטחונית.