5 ימים לפני המונדיאל: הצוות של נבחרת איראן לא קיבל ויזות לארה"ב

חמישה ימים בלבד לפני פתיחת המונדיאל, ועשרה ימים לפני המשחק הראשון של איראן, שחקני הנבחרת אומנם קיבלו אשרות כניסה לארצת הברית, אך כלי תקשורת איראניים מדווחים כי חלק מאנשי הצוות המנהלי של הנבחרת טרם קיבלו את אשרותיהם, כך דווח היום (שבת) על ידי סוכנות הידיעות רויטרס.

>>> הצטרפו לערוץ הווטסאפ החדש של i24NEWS <<<

סוכנות הידיעות האיראנית "תסנים" דיווחה כי בין אלה שלא קיבלו אשרות כניסה נמנים המנכ"ל מהדי חראטי, המזכיר הכללי של התאחדות הכדורגל האיראנית חדאיאת מומביני, ומנהל התקשורת מוחסן מוטמדקיה. חברי צוות ללא אשרות ייסעו למקסיקו עם הקבוצה בזמן שהמאמצים להשיג אשרות נמשכים, מסרה הסוכנות.

התאחדות הכדורגל של איראן אמרה כי התנהגותה של ארצות הברית, המארחת המשותפת, "סותרת את חוקי הספורט הבינלאומיים" וכי היא תעלה את העניין בפני פיפ"א: "ממשלת ארצות הברית קיבלה החלטה לא ספורטיבית ופוליטית לחלוטין לסרב להעניק אשרות לחברי מנהלה מרכזיים בנבחרת הכדורגל הלאומית של איראן", נכתב בהצהרה שדווחה על ידי כלי התקשורת הממלכתיים של איראן.

כזכור, ארצות הברית סירבה לארח גורמים רשמיים מטעם המשטר באיראן בשטחה בזמן המונדיאל. הסירוב הפך לבעייתי כיוון שנבחרת איראן הוגרלה לשחק את כל משחקיה בשלב הבתים בארצות הברית. בעקבות זאת, פיפ"א פנתה למקסיקו שתארח את נבחרת איראן בזמן הטורניר. הנבחרת האיראנית תלון בעיר טיחואנה שעל גבול מקסיקו-ארצות הברית, וחבריה ייאלצו לחצות את הגבול לפני ואחרי כל משחק.

מזכיר המדינה האמריקני מרקו רוביו אמר ביום שלישי כי ארצות הברית לא תאפשר לאיראן לכלול במשלחת שלה אנשים הקשורים למשמרות המהפכה, הנמצאת ברשימת ארגוני הטרור במדינה. בשל האיסור, נשיא התאחדות הכדורגל של איראן, מהדי טאג', סורב להיכנס לארצות הברית בחודש דצמבר, זאת כיוון ששימש בעבר כמפקד במשמרות המהפכה.