שלב הבתים במונדיאל ימשיך הערב (שלישי) עם המשחק הפותח של פורטוגל נגד אוזבקיסטן, כשרונאלדו ינסה להבקיע את שערו הראשון בגביע העולם 2026. בהמשך נלווה את אנגליה והארי קיין כשהנבחרת תפגוש את גאנה. קרואטיה שנמצאת כעת בתחתית הבית שלה תפגוש את פנמה ותנסה להעפיל לשלב הבא. בשעות הבוקר המוקדמות (05:00) תפגוש הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו את קולומביה.

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