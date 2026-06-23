מונדיאל 2026: פורטוגל ורונאלדו ינסו להוציא ניצחון ראשון, אנגליה תפגוש את גאנה

שלב הבתים ימשיך הערב עם המשחק הפותח של נבחרת פורטוגל נגד אוזבקיסטן • אנגליה שנמצאת בראש הבית שלה תפגוש את גאנה, שחילצה במשחקה הקודם ניצחון 1:0 • קרואטיה תנסה להשיג כרטיס לשלב הבא במשחק מול פנמה

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רונאלדו במשחק של פורטוגל נגד DR קונגו, שהסתיים בתיקו 1:1
רונאלדו במשחק של פורטוגל נגד DR קונגו, שהסתיים בתיקו 1:1AP Photo/Ashley Landis

שלב הבתים במונדיאל ימשיך הערב (שלישי) עם המשחק הפותח של פורטוגל נגד אוזבקיסטן, כשרונאלדו ינסה להבקיע את שערו הראשון בגביע העולם 2026. בהמשך נלווה את אנגליה והארי קיין כשהנבחרת תפגוש את גאנה. קרואטיה שנמצאת כעת בתחתית הבית שלה תפגוש את פנמה ותנסה להעפיל לשלב הבא. בשעות הבוקר המוקדמות (05:00) תפגוש הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו את קולומביה.

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