מונדיאל 2026: המשחק בין צרפת לעיראק הופסק בשל סופת ברקים

אמבפה כבש, אך המחצית השנייה במשחק בין צרפת לעיראק נדחתה עד להודעה חדשה בגלל תנאי מזג האוויר • עדכונים שוטפים ממונדיאל 2026

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