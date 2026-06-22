מונדיאל 2026: המשחק בין צרפת לעיראק הופסק בשל סופת ברקים

אמבפה כבש, אך המחצית השנייה במשחק בין צרפת לעיראק נדחתה עד להודעה חדשה בגלל תנאי מזג האוויר • עדכונים שוטפים ממונדיאל 2026

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המשחק בין צרפת לעיראק
המשחק בין צרפת לעיראקAP/Matt Rourke

אמבפה כבש והעלה את הטריקולור ל-0:1, אך המשחק בין צרפת לעיראק הופסק הלילה (בין שני לשלישי) בשל סופת ברקים סמוך לאצטדיון בפילדלפיה.

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המשחק בין צרפת לעיראק הופסק בשל סופת ברקים שמשתוללת בסמוך לאצטדיון בפילדלפיה

החל המשחק בין צרפת לעיראק!

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