מונדיאל 2026: המשחק בין צרפת לעיראק הופסק בשל סופת ברקים
אמבפה כבש, אך המחצית השנייה במשחק בין צרפת לעיראק נדחתה עד להודעה חדשה בגלל תנאי מזג האוויר • עדכונים שוטפים ממונדיאל 2026
i24NEWS
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אמבפה כבש והעלה את הטריקולור ל-0:1, אך המשחק בין צרפת לעיראק הופסק הלילה (בין שני לשלישי) בשל סופת ברקים סמוך לאצטדיון בפילדלפיה.
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המשחק בין צרפת לעיראק הופסק בשל סופת ברקים שמשתוללת בסמוך לאצטדיון בפילדלפיה
החל המשחק בין צרפת לעיראק!
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