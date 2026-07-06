שעות ספורות בלבד לאחר ההפסד הכואב 3-2 לאנגליה בשמינית הגמר באצטדיון האצטקה, מאמן נבחרת מקסיקו, חאבייר אגירה, הודיע הלילה (שני) במפתיע על התפטרותו מתפקידו. בהתאחדות המקסיקנית לא בזבזו זמן והכריזו מיד על מחליפו: שחקן העבר של ברצלונה ואגדת הכדורגל המקומית, רפא מארקס.

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אגירה בן ה-67, שרשם קדנציה בת 34 משחקים, פתח את הלב במסיבת העיתונאים החגיגית והטעונה מיד לאחר סיום המשחק: "הייתי רוצה להיפרד מהאנשים שלי עם ניצחון. זה כואב, ניסינו הכל", אמר המאמן המאוכזב.

"השחקנים צריכים ללכת עם הראש מורם. היום זה פשוט לא קרה, אבל אני רוצה להודות לכולם. אני עוזב עם המון גאווה, השחקנים האלה הפכו אותי למאושר והחזרנו לנבחרת הזו את תחושת השייכות והזהות שלה", הוסיף אגירה.

מי שנכנס באופן מיידי לנעליים הגדולות הוא עוזרו של אגירה בטורניר הנוכחי, רפא מארקס. בלם העבר האגדי, ששימש כקפטן נבחרת מקסיקו בחמישה מונדיאלים שונים, יקבל כעת את המושכות באופן מלא כדי לבנות מחדש את הסגל לקראת הקמפיינים הבאים.

מקסיקו היא ממש לא הנבחרת הראשונה שחווה זעזוע על הקווים בטורניר הנוכחי: טוניסיה כבר פיטרה את רנאר ימים ספורים לאחר מינויו בעקבות הפסד במשחק הפתיחה, בעוד שמות ענק כמו רונאלד קומאן (הולנד) ויוליאן נגלסמן (גרמניה) איבדו את משרתם בעקבות הדחות מוקדמות בשלב הבתים.

למרות האכזבה מההדחה הלילה, בקרב הציבור המקסיקני ישנה הערכה רבה לנבחרת, שהציגה כדורגל אמיץ ונלחמה עד הדקה האחרונה מול האנגלים. כעת, אנגליה היא זו שתמשיך לרבע הגמר למפגש מול נורווגיה וארלינג הלאנד הלוהט, בזמן שבמקסיקו מתחילה רשמית "תקופת מארקס".