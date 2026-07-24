אירוח בדואי: חוויה קולינרית עם ערך חברתי - רק שעה נסיעה מהמרכז

בזמן שהחשש מביטול טיסות בגלל ההסלמה הביטחונית עדיין מרחף מעלינו, ואילת מלאה עד אפס מקום - דווקא צפון הנגב מציע משהו אחר: חוויה תרבותית קולינרית עם ערך חברתי אמיתי. החברה הבדואית, לצערנו, מופיעה לעתים קרובות בתקשורת בעיקר בהקשר של אלימות ופשיעה. חבל, כי יש לה עולם תיירותי עשיר מאוד להציע.

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ברוכים הבאים ל"מערה של אבא". אחרי השאי והקפה, על השולחן במערה נערמות ביד רחבה עוד ועוד מנות מכל טוב. במרחק נסיעה קצרה משם שוכנת חווה חקלאית אקולוגית - ואדי עתיר. באוהל הבדואי שצמוד לחנות, מכינים ממש בידיים את המוצרים שעתידים להימכר מחומרי גלם שזה עתה נקטפו.

ואי אפשר לסיים את הטיול מבלי להכיר גם את הנשים הבדואיות, שעבורן התיירות היא ממש חבל הצלה. הנשים הללו, המועסקות בעמותה, טוות בעצמן את השטיחים שמגיעים למקומות שונים בארץ ובעולם.

תרבות עתיקה ומיוחדת, מערות שנחצבו לפני למעלה ממאה שנים, סיורי טבע, סדנאות מגוונות - כל אלו כאן בישראל במרחק נסיעה קצר, באווירה חמה ובעיקר פוטנציאל שלא ממומש.