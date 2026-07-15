אקסטרים במים, שופינג ואוכל: כל האטרקציות והמחירים בבירת התיירות של ישראל

בירת התיירות של ישראל נמצאת בעיצומו של חודש יולי, והמלונות והחופים מלאים עד אפס מקום. כתבתנו בדרום, טל סבג, יצאה לבדוק מהם החידושים והאטרקציות המרעננות של העונה שאתם פשוט חייבים להכיר.

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לצד השמש והחול, אילת מציעה השנה חוויות אקסטרים ייחודיות המשלבות אדרנלין ונוף עוצר נשימה. אחת האטרקציות המובילות היא מצנח רחיפה מעל מפרץ אילת - חוויה שקיימת בארץ באופן בלעדי בעיר הדרומית.

במעבר חד לחופים הרטובים, מתחם "קיסוסקי" מציע מגוון פעילויות ספורט ימי ובהן רכיבה על אופנועי ים. החוף מציע מענה מותאם לכלל המגזרים, כולל צוות משיטות בעלות רישיון, המאפשר לתת מענה לקבוצות של נשים דתיות שומרות נגיעה.

הלב החדש של העיר: קניות ומתחם ילדים

בגזרת המסחר והשופינג ללא מע"מ, נפתח מתחם קניות ובילוי חדיש המהווה עירוב שימושים מודרני. ניב פיינשניידר, מנכ״ל קניוני שבעת הכוכבים, מסביר: "זהו הלב החדש של אילת. ניצלנו את הקרבה הגיאוגרפית לתושבים כדי לייצר מתחם אינטימי". המתחם משלב בין מותגים מובילים, בנקים ודואר, לבין משרדים חדישים. עבור משפחות עם ילדים, נפתח במקום "פעלתון" - משחקייה בת שתי קומות הכוללת חדרי ימי הולדת ייחודיים מסוגם בעיר.

חוויה קולינרית מעל כולם

מעל קומת המסחר החדשה ממתינה הפתעה קולינרית יוצאת דופן: מסעדת "אסיה". עידן קריסטול, שותף במסעדה, מתאר מתחם רופטופ ענק המשתרע על פני 1,000 מ"ר ומחולק לשלושה חללים:

מסעדה מרכזית בעלת מטבח פתוח ומרפסת, בר קוקטיילים מעוצב, מתחם לאונג' תחת כיפת השמיים המציע הופעות חיות, מוזיקה ואווירה תוססת עד השעות הקטנות של הלילה, לצד תצפית פנורמית להרי אילת ולחופים.

כמה זה יעלה לנו?

ביקוש השיא של חודשי הקיץ משפיע כמובן גם על כיסם של הנופשים. סוף שבוע משפחתי ביולי, הכולל ארוחת בוקר, יעלה החל מכ-2,800 שקלים במלון זול, כ-7,000 שקלים במלון ברמת ביניים, ויטפס ליותר מ-10,000 שקלים במלונות היוקרה של העיר.

למרות המחירים, עם שילוב של קניות פטורות ממע"מ, אטרקציות ייחודיות וקולינריה ברמה גבוהה, אילת של קיץ 2026 ממשיכה לבסס את מעמדה כבירת הנופש הבלתי מעורערת של ישראל.