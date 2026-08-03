הנחלים, היין והטבע: המטיילים והעסקים חוזרים ללב הגליל העליון

אחרי חודשים ארוכים של לחימה וחוסר ודאות, האטרקציות ופינות החמד בגליל העליון חוזרות לפעול והמטיילים מתחילים למלא מחדש את המסלולים. אוריה קשת יצא לבדוק את האטרקציות המובילות שחוזרות לאט לאט לחיים.

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בחורשת טל ובנחל שניר נפשו משפחות שהגיעו להנות מהמים הקרירים, ומאיר, תושב ירושלים, סיפר על הגעגוע לאזור: "אין כמו הצפון, באמת. חורשת טל זה מקום שאנחנו מגיעים אליו כמעט כל שנה". גם דניאלה, שהגיעה מאילת, הוסיפה: "תמיד אני אוהבת לבוא לאזור של הצפון כי אין אין אין על הצפון, אין על הצפון נקודה".

לצד הטבע הזורם, גם בעלי העסקים המקומיים פותחים מחדש את הדלתות ומצפים לשובם של המבקרים. גיל הרשקוביץ, בעלי יקב גלילאו בכפר סאלד, סיפר על המקום שהקים לפני 20 שנה והזמין את הציבור להגיע ולתמוך: "אנשים מוזמנים לבוא לפה לשבת ליד המים, ליהנות מהיין האיכותי ומהגבינות הטובות".